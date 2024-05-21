Önemli sorular

İSLÂM’IN YAYILMASI VE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMASI başlığıyla yayınlanan ve üç hafta süren yazımın toplumdaki akisleri farklı oldu. Yazıyla ilgili çok çeşitli tepkiler aldım. Kimileri telefonla, kimileri ise birebir konuşmalarla bu tepkilerini bana ilettiler. Bazı okuyucularım yazı serisini çok beğendiklerini ifade ederek benzer yazıların devamını istediklerini, kimileri ise konunun derinlemesine yazılmasının daha faydalı olacağını söylediler. Bazı din görevlileri ise bu haliyle bile yazıların çok faydalı olduğunu, herkesin bu bilgilere sahip olmasının çok önemli olduğunu ifade ettiler. Kimi okuyucularım ise bu yazıların gazete sayfaları arasında kalmamasını, mutlaka kitap haline getirilmesini söylediler. Ama riyasız bana ulaşan bütün okuyucularım teşekkür ettiler ve önemli bulduğum sorular yönelttiler.

Önemli bulduğum soruları, sözler değişik olsa da iki başlıkta toplanıyordu. Her iki soruda yazımdan alıntı yapılarak soruluyordu. Belli ki çok merak uyandıran sorulardan birincisi yazımdaki şu ifadeye dayanıyordu. “Bundan önce yazdığım BİLİN BAKALIM HANGİ DİNDEN BAHSEDİYORUM başlığıyla yayınladığım yazıdaki 32 maddelik inançların tümü TÜRKLERİN İSLÂM ÖNCESİNDEKİ inançlarını yansıtmaktadır. Bu inançların İslam’la tenakuza düşen yanları olmadığı gibi çoğu KUR’AN ayetleri ve Peygamberimizin bilinen hadisleriyle mutabakat halindedir. Bu mutabakat bilinen TEVRAT ve İNCİL’LERİN KUR’AN’LA olan mutabakatından daha fazla dikkati çekmektedir. Türklerin eski dinlerinden aktardığım bu inançları sanki ilahi bir vahyin günümüze ulaşan yansımaları gibi görünmekte ve izlerini taşımaktadır.” İkinci soru ise yine yazımdan alınan “Mesela Türklerin kadim dinleri ile İslâm’ın benzer birçok yönleri bulunmaktadır” ifademe dayanmaktadır. Bunların açıklığa kavuşturulması ve oluşan şüphelerin izalesi istenmektedir. Haklı bulduğum bu önemli okuyucu sorularıma ilgisiz kalamazdım. İşte yazı bu istekler dikkate alınarak yazılmıştır.

Ben inanmış bir Müslümanım. İnançlı bir mü ‘minin temel inanç kaynağı elbette KUR’AN-I KERİM ve Peygamberimizin hadisleridir. Yukarda birinci sorunun son cümlesi olan “Türklerin eski dinlerinden aktardığım bu inançlar sanki ilahi bir vahyin günümüze ulaşan yansımaları gibi görünmekte ve izlerini taşımaktadır.” İfadesinin KURÂN’DA ki yeri nedir? Kafalarda dalgalanmalara sebep olan soru bana bu şekilde gelmektedir. Elbette inanç bakımından tereddütler uyandıran bu önemli sorunun kafalardaki izlerinin izalesi de bana aittir. Bu ifade sanki insanlık tarihinin belli bir döneminde atalarımıza da bir Peygamber gönderildiği ve İlahi vahiyle aydınlatıldığı iddiasını ifade etmektedir. Bu ne kadar doğrudur ve KUR’AN inancıyla ne kadar uyuşmaktadır.

Günümüz Müslümanı maalesef mukaddes kitabını iyi tanımamakta, görevi bu mukaddes kitabın bütün içeriklerini Müslümanlara anlatmak olanlar da bu görevi yerine getirmemektedirler. Böyle şeyleri duyunca da itirazların yükselmesi ya da kafa karışıklarının oluşması kaçınılmaz olmaktadır.

Şimdi mukaddes kitabımızın şu ışıklı ayetlerine bir kulak verelim. “Andolsun ki senden önce geçen çeşitli milletlere de peygamberler gönderdik. (Hicr suresi ayet 10)”

“Andolsun ki senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine göndermişizdir de onlara açık deliller getirmişlerdir. Ama biz suç işleyenlerden öç aldık. Mü’minlere yardım etmek üzerimize bir hak oldu. (Rum suresi Ayet 47)”

“ Şüphesiz biz seni, Hak ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. İçlerinde uyarıcı olmayan hiçbir ümmet (millet) yoktur. ( Fatır suresi ayet 47)

“Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de Peygamberler gönderdik. Onların içinden sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir Peygamber Allah’ın izni olmaksızın, herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah’ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur. İşte o zaman boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar. (Mü’min suresi ayet 78)

“Biz uyarıcı (Peygamber) göndermeden, hiçbir şehri yok etmedik. Biz zalim değiliz. (Suara suresi ayet 208-209)

Bu ayetlerin anlamlarını ön yargısız okuyup düşündüğümüzde Cenab-ı Allah bütün milletlere uyarıcı (Peygamber, Resul, Yalavaç) göndermiş, onları peygamberleri aracılığı ile uyarmış, ikaz etmiş ve doğruya çağırmıştır. Bu çağrıya kulak verip peygambere ve ona indirilen vahye uygun yaşayan bütün toplumlar felaha ermiş ve iki cihan saadetine kavuşmuştur. Aksi yönde hareket eden, yani peygamberleri reddeden toplumları da helak etmiştir. Allah uyarıcı göndermeden milletleri yok etmeyi zalimlik olarak nitelemekte ve “ Ben zalim değilim” diye Kur’an aracılığıyla kullarına duyurmaktadır.

Yine yukarda zikrettiğim ayetlere göre Cenab-ı Allah Hz. Muhammed’den önce çeşitli milletlere gönderdiği peygamberlerin bir kısmının ismini ve kıssalarını Kur’an-ı Kerim’de bildirmiş; bir kısmını ise bildirmeye lüzum görmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen ve kıssalarında bahsedilen peygamber sayısı 28 tanedir.(Bunların üç tanesinin peygamber mi?, veli mi? olduğunu din alimleri tartışmaktadırlar.) Ancak bizim dini geleneğimizde Allah’ın 120 bin peygamber gönderdiği rivayet edilmektedir.

Kısaca Allah bütün milletlere uyarıcı olarak Peygamber (Türkçe Yalavaç) göndermiştir. Ancak biz Türk’lere gönderilen peygamber ya da peygamberleri ismen bilmemekteyiz. XVI. Asırda yaşayan Osmanlı ulemasından büyük âlim Mehmet Vani Hazretleri yazdığı büyük ve önemli tefsirinde Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen İskender-i Zülkarney adındaki peygamberin Türklere gönderildiğini ve gerçek adının Oğuz Kağan olduğunu kaydetmektedir. Tarihi efsanelerde hayatı anlatılan Oğuz Kağan’ın yaptıklarıyla Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan İskender-i Zülkarney’in hayatı büyük benzerlikler göstermektedir. Anlaşılmaktadır ki Türk’lerin eski dinleri vahye dayalı bir inanca dayanmakta, zamanla unutulduğu için o kaynaktan gelen zerreler İslâm öncesi inançlarımızda mevcut pırıltılar olarak görülmektedir.

Not: Önümüzdeki hafta bu önemli konuya devam edilecektir. Kalın sağlıcakla.