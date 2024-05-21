Turizm kenti olmayı beklerken altın bulduk

Yıllardır tartışır dururuz turizm ile mi yoksa sanayi ile mi kalkınalım diye. Bu güne kadar da hiç birisini tam olarak yapamadık.

Turizm dumansız fabrika diye teşbih ediliyor. Gerçekten de öyle. Çevreye en az zararı olan faaliyet. Kanatlı sektörü dedik bir sürü olumsuzlukları yaşıyoruz. Sanayi kuruluşları çevre kirliliği yapıyor. Bu açıdan baktığımızda turizm en ideal gelir getirici faaliyet.

Geçtiğimiz günlerde bir otel yöneticisine sordum yatak doluluk oranı nedir diye. En düşük Yüzde seksenlerde olduğunu söyledi. Bu iyi bir oran. Yavaş yavaş turistik tesisler çoğalmaya başladı. Yine Abant yolunda bir tesise girdim mevsim kış olmasına rağmen müşteriler vardı.

Uygun bir evi olanlar buraları “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alarak turizm faaliyetine katkıda bulunabilir. Ben köydeki evime bu belgeyi aldım. Diğer prosedürleri tamamlıyorum. Emeklilikte hem bir meşgale hem de ufak da olsa bir gelir getirir diye düşünüyorum.

Hem turistik tesisleri hem de gelen turist sayısını çoğaltmalıyız. Bunun için orijinal fikirler üretmeliyiz. Seçim çalışmalarında AKP adayı M. Emin Demirkol’un gündeme getirdiği film platosu projesi vardı. Bu hayata geçirilebilir. Çok bir maliyetinin de olacağını düşünmüyorum. İlimizin tabiat güzellikleri zaten kendiliğinden var. Seçilecek bir bölgeye birkaç köy, kasaba çiftlikler kurup tanıtımını yapabiliriz. Zamanla buraları ziyaretçi çeken en önemli alanlar olacaktır. Hatırlayın bir zamanlar Tv de Asmalı Konak dizisi vardı. Bu film sayesinde oldukça ziyaretçi çektiği söyleniyor.

Altın mı Bulduk?

Biz turizmle kalkınalım derken, son günlerde Pirahmetler bölgesinde altın olduğunu ve işletme ruhsatı verileceğine dair söylentiler var. Gerçi İliç deki faciadan sonra siyanür ile altın aramaya kim cesaret edebilir? Buradaki altın arama işi adeta şehrin içi. O tozu toprağı, gürültüsü, çevre kirliliği doğrudan Bolu halkını etkileyecektir. Doğaya verdiği tahribat da cabası. Buna rağmen kim ki bu tür faaliyete Bolu’da izin veriyorsa hain ilan edilir.

Diğer yandan aşırı derecede bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluğu ne derece bilinmiyor. Art niyetli dezenformasyon faaliyetleri de olabilir.

Bu olumsuzlukları aşmanın ve engellemenin tek yolu şeffaf olmaktır.

İlin en büyük mülki amiri validir. Bu konuda en doğru bilgiyi valilik verecektir. Sayın valimiz ya da yardımcılarından biri kamuoyuna bu konu hakkında bilgi vermelidir.

Konu gerçekten çok hassas. Dolayısıyla vatandaş da bu konuda hassas. Söz konusu maden sahaları Bolu’muzun en gözde yerleri yaylaları kapsıyor. Buralar özellikle köylüler tarafından kullanılıyor. Her ne kadar eskisi kadar ekilip biçilmese de köylüde bir sahiplenme sahip çıkma güdüsü var. Bu gün ekilmese bile çoğunun eskiden kalma yada bir şekilde yenilenmiş yayla evleri var ve buralar yazlık gibi kullanılıyor.

Son olarak siyasilere sesleniyorum. Öncelikle milletvekilleri sizler bilgiye daha kolay ulaşırsınız. Bu konuda halkı aydınlatın. Keza siyasi parti il başkanları sizlerinde kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunuz var.

Susarak bu konu geçiştirilemez.