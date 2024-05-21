Ya Sabır: Maneviyatın Temel Taşı Değerli Dostlar,

Bugün sabır konusu üzerinde durmak istiyorum. Sabır ,dini hayatın iki temel kavramından biridir, diğeri de şükür kavramıdır. Nimete karşılık şükür , sıkıntılara karşı da sabır gösteremeyen bir kişilik, Allah’a giden bu yolda , sırat-ı müstakimde ( dosdoğru yol) hedefe ulaşamaz. Allah Tealanın rızasına eremez.

Değerli Dostlar,

Sabır, insanın iç dünyasında yeşeren, zorluklar karşısında dimdik durmasını sağlayan, manevi bir kalkandır. Nefsinin isteklerine gem vuran, dilini şikayetten uzak tutan ve bedenini yanlış davranışlardan koruyan bir erdemdir. Sabır, sadece zorluklara katlanmak değil, aynı zamanda her durumda sükuneti korumaktır. İmam Gazali'nin de dediği gibi, "Allah'tan başkasına şikayette bulunmamak" sabrın özünü oluşturur.

yaşam

Sabır, aynı zamanda bir rıza halidir. İnsanın başına gelen her şeyi, iyi veya kötü, Allah'tan geldiğine inanarak kabul etmesidir. Bu kabul, insanın iç huzurunu bulmasına yardımcı olur ve onu daha olgun bir birey yapar. Sabır, kişinin kendi iç dünyasıyla

Değerli Kardeşlerim,

Sabır, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir erdemdir. Sabırlı bir toplum, daha hoşgörülü, anlayışlı ve barışçıl olur. İnsanlar arasındaki çatışmalar azalır,

Sabır, kolay elde edilen bir erdem değildir. Nefsin istekleriyle sürekli mücadele etmeyi, zorluklara göğüs germeyi ve her durumda Allah'a güvenmeyi gerektirir. Ancak sabır, insana kazandırdıklarıyla tüm bu zorluklara değer. Sabır, insanı daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu kılar.