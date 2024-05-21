Makale Yazısı-

Hac yolculuğu
Cevat Özsoy

Cevat Özsoy

Yaklaşık on sene önce yazıldığımız hac kurası bu sene, yedeklerden de olsa, ancak çıktı. Nasip olursa 24 Mayıs sabahı Kâbe yolculuğuna çıkmış olacağımız.

Anlamsızlığın değer bulduğu bu Dünya’da, anlama, gerçek değere doğru bir yolculuk…

Bütün insanlığın baba ocağına, ana kucağı doğru bir yolculuk.

 Dünya misafirhanesinde ilk olarak Harem bölgesinde iskân eden insanoğlu için Mekke-i Mükrime’ye yolculuk bir gurbete çıkmak değil, baba ocağına ziyaret gibidir. Bir manada asıl kaynağa yönelmektir.

Ve Kâbe…” Beytullah”… İmam-ı Rabbaninin tabiri ile “bu dünyanın ötelere bağlı serhat kapısı”…

 Ve Arafat…

 Necip Fazıl’ın deyimi ile Arafat “ihram anahtarının açtığı, açılması ikinci farz kapı… Arafat ve vakfe… Allah huzurunda bir duruş… Kendinden bir geçiş, Allah’ta eriyiş<![if !supportAnnotations]>[A1]<![endif]> , kayboluş

 Ve yine Kâinatın efendisi, insanlığın zirve taşı, Âlemlere rahmet, Allah Resulünü ziyaret…

 İnsanlık için, böylesi derin anlamlar ifade eden Hac yolculuğuna çıkmak bize de nasip oldu. İnşallah hakkını verip tamamlayabilmek mümkün olur. “Hac meşakkattir” diye söylenir. Geçmişte ise çok daha meşakkatli idi. Atlar, develer ile gidilirken üç dört ayı bulurdu.

Bu sebeple böylesi bir karar alıp da yola çıkanlara toplumda takdir dolu gözle bakılır, onlara “Hacı” unvanı ile farklı bir statü verilirdi.

Mesela, köyümüzde bizim aileye “aşa hacılar” diye isimlendirilir. Demek ki bizim ailenin büyükleri, dedelerimiz hac vazifesini, bu mukaddes vazifeyi, o günün şartlarında, her türlü zorluğa rağmen, yerine getirerek bu unvana sahip olmuşlar. Zannediyorum, o zaman kervanlarla gittiler….

Rahmetli Dedem otobüsle göndermiştik; ama geri dönüşü olmadı.

Tüm hac vazifesini yerine getirip, bizler için harem-i şerifi hatırlatacak hediyelerini bile almıştı. Arabayı binip döneceği zaman fenalaşıp vefat ediyor. Babam ve Amcalarım la beraber yol arkadaşından eşyaları alıp evimizin kapısından içeri girdiğimizde, babaannem, arkamız da dedemin de olduğunu zannediyor; ama arka da O yoktu. Ailece yıkıldık; ama iyi bir insanmış ki Medin’i Münevver de ki “Cenne-tül bakiye” mezarlığına defin edilerek Peygamberimize komşu oldu, diye teselli bulduk. Allah şef atına nail etsin.

Rahmetli Annem- Babam da otobüsle giderek bu vazifeyi ifa ettiler.

  Bu Gün aile büyüğü olarak bize de nasip oldu ve kızımla beraber bu yolculuğa çıkıyoruz.

Gitmek var; ama dönmek var mı bilemiyoruz.

 Onun için helalleşmek gerekir. Bu durumda, mümkün mertebe yakın ve dostlarıma bizzat giderek, ulaşamadıklarıma da ise telefonla ulaşarak helalleşmeye çalışıyorum. Ulaşamadığım sizin gibi değerli okuyucularımla da buradan helalleşip haklarını helal edip dua etmelerini istiyorum.

Bizde, ülkemiz ve milletimiz için dua edip, Efendimiz Hz Muhammed (SA)’e selam ve hürmetlerinizi arz edeceğim.

Kalın sağılacakla… Tel: 505 2378341

Günün sözü:

Âşık oldum endamına yapına

Doyamadım Cennet kokuna

Bakmayı özledim altın kapına

Hasretin canımı yakıyor KABEM…

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