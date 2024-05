Evcil hayvanlar-iklim değişimi, pandemi ve hayat pahalılığı sarmalı

Şimdilerde kapı ziliyle senkronize olarak ev halkını aldatarak öten minik bir kuş haricinde sevimli evcil bir hayvana sahip değilim.Ancak çocukluğumuz da (yetmiş yıl öncesi) evimizde kedimiz ve ahırda sığır ve kümeste tavuklarımız elbette eksik değildi.

Ailede bir evcil hayvan sahibi olmak ;olgunlaşmamış bağışıklık sistemini erken yaşta yeni antigenlere maruz bırakarak , o evdeki çocuğun astım hastası olma olasılığını azaltabilmekte.

Araştırmalar kedi sahibi olmanın , sizi daha mutlu edebileceğini gösteriyor. Kedi dostlarımızla birlikte stres düzeylerini de düşürmeye ve kendimizi daha az yalnız hissetmemize yardımcı olunabilmekte.

Köpek sahibi olmak ise ; aktivite düzeylerini ve sosyal etkileşimleri artırıp , erken ölüm riskini azaltır (David S.Gardner 2019).

Pandemi koşullarında; Covid 19 vurduğunda ve insanlar sıkılmış ve evlerine kapandığında ,yeni bir evcil hayvan için ideal zaman gibi görünmüştü.

Yalnızca İngiltere'de pandemi sırasında 3.2 milyon olan hane, evcil hayvan edinmiştir.Köpekler en popüler olanıdır.Kediler ise ikinci sırayı almışlardır.Ancak son yıllarda evcil hayvanlara talep, salgın öncesi seviyelere gerilemiş , buna karşılık küçük hayvan ve kurtarma merkezlerinde baskı artmıştır.

Hayat pahalılığında ise; En son, Pets 4 Homes İngiltere Evcil Hayvanlar Endüstrisi Raporu; hayvan kurtarma merkezlerinin % 42' sinin 2022' de, % 100 doluluk seviyesinde olduğunu ortaya koymuştur.Bu oran 2019'da % 22 idi.

Araştırıcı D.Allen (2023) makalesinde ; evcil hayvan bakımını sağlamakta zorlanıyorsanız, bu para tasarrufu için ipuçları ve destek girişimleri için de önerilerde bulunmakta;

a-Yemeği değiştirin: Evcil hayvan mama fiatları İngiltere'de yaklaşık %35 gibi büyük oranda arttı.Bu yüzden alışverişte daha ucuz markaları aramak gerekmekte.Kuru evcil hayvan mamasının "genellikle en ekonomik " olduğunu toplu satın almanın aylık maliyetleri azaltabileceğini ve marka değiştirmenin orta boy bir köpek için yılda yaklaşık 3200 TL. ve bir kedi için 4000 TL tasarruf sağlayabileceği tavsiye ediliyor.

b-KDV 'siz evcil hayvan mamasını desteklemek

İngiltere'de yapılmış anketlerde,köpeklerin bakımında en büyük endişelerin köpek maması maliyetinin artması olduğu saptanmıştır.Dog Trust hayır kurumu hükümete evcil hayvan maması KDV'sini kaldırması yönünde çağrıda bulunmuştur.Bunun için hayvan sahiplerine yerel milletvekillerine yazarak destek olun demekteler.

c- Veteriner ödeme planları :

Kısırlaştırma veya solucan,kene ve pire tedavileri için ödeme yapmak gelecekteki sağlık koşullarını önleyerek uzun vadede tasarruf sağlayabilir.Araştırıcıya göre; Yaşam pahalılığı sırasında insanları ve evcil hayvanlarını bir arada tutmak önemlidir. Bu hem her iki tarafında refahını korumanın yanısıra, hayvan kurtarma merkezlerinin üzerindeki mali yükün azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Evcil Hayvanlar İklimi Etkiliyebilir mi?

Evcil hayvanların çevresel etkileri sıklıkla gözardı ediliyor.Ancak dünya çapında insanların yarısından fazlasının evinde bir evcil hayvan var ve bu sayı giderek artıyor.ABD 'de evcil hayvan ev sahipliği 1988' deki % 56 seviyesinden, 2023 yılında hanelerin % 66 'sına ulaşmıştır.

Hem kediler ve hem köpekler vahşi hayvanlara zarar verebilir.Kuşları ve diğer canlıları avlayıp öldürüyorlar ve taciz ediyorlar.

Ancak ;evcil hayvan sahibi olmanın belkide en endişe verici yönü yedikleri yemeğin iklim üzerindeki etkisidir.

Edinburg Üni.den akademisyen Peter Alexander (2023)makalesinde: Lüksemburg merkezli havayolu şirketi Lüxaviation CEO'su P.Hanson'a göre; evcil hayvanlara sahip olmak,özel jetle seyahat etmek kadar kirletici olabilir.Kendi sektörünü savunmak adına, geçtiğimiz günlerde şirketinin müşterilerinden birinin her yıl yaklaşık 2.1 ton co2 ürettiğini,bunun kabaca üç evcil köpeğin yıllık emisyonuyla aynı olduğunu açıklamıştır.Bu araştırma karbon ayakizi araştırmacısı Mike Benners-Lee tarafından 2020 yılında yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.

Hayvan dostlarımıza, düşük et içeriğine sahip ,besin açısından dengeli gıdaların seçilmesi genellikle emisyonları azaltacaktır.

Daha küçük ırklara yönelerek evcil hayvan sahipliğinin faydalarını korurken çevresel yükü azaltabiliriz.

Hayvanların insanlar üzerinde yaratabileceği olumlu etkiyi unutmadan - evcil hayvanların çevresel etkilerine rağmen - hayvan yemi,maması üzerine geliştirici araştırmalara ümitle bakmalıyız.

