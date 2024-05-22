Makale Yazısı-

Evcil hayvanlar-iklim değişimi, pandemi ve hayat pahalılığı sarmalı

Suat Tosun

Suat Tosun

Şimdilerde kapı ziliyle senkronize olarak ev halkını aldatarak öten minik bir kuş haricinde sevimli evcil bir hayvana sahip değilim.Ancak çocukluğumuz da (yetmiş yıl öncesi) evimizde kedimiz ve ahırda sığır ve  kümeste tavuklarımız elbette eksik değildi.

Ailede bir evcil hayvan sahibi olmak ;olgunlaşmamış bağışıklık sistemini  erken yaşta  yeni antigenlere maruz bırakarak , o evdeki çocuğun  astım  hastası olma olasılığını  azaltabilmekte.

Araştırmalar kedi sahibi olmanın , sizi daha mutlu edebileceğini gösteriyor. Kedi dostlarımızla birlikte stres düzeylerini de düşürmeye  ve kendimizi daha  az yalnız hissetmemize yardımcı olunabilmekte.

Köpek sahibi olmak ise ; aktivite  düzeylerini  ve sosyal etkileşimleri artırıp , erken ölüm riskini azaltır (David S.Gardner 2019).

Pandemi koşullarında; Covid 19 vurduğunda  ve insanlar sıkılmış ve evlerine kapandığında ,yeni bir evcil hayvan için ideal zaman  gibi görünmüştü.

Yalnızca İngiltere'de pandemi sırasında 3.2 milyon olan hane, evcil hayvan edinmiştir.Köpekler en popüler olanıdır.Kediler ise ikinci sırayı almışlardır.Ancak son yıllarda evcil hayvanlara  talep,  salgın öncesi  seviyelere gerilemiş , buna karşılık küçük hayvan ve kurtarma merkezlerinde baskı artmıştır.

Hayat pahalılığında ise; En son, Pets 4 Homes İngiltere Evcil  Hayvanlar Endüstrisi  Raporu; hayvan kurtarma merkezlerinin % 42' sinin  2022' de, % 100  doluluk  seviyesinde olduğunu ortaya koymuştur.Bu oran 2019'da % 22 idi.

Araştırıcı D.Allen (2023) makalesinde ; evcil hayvan bakımını sağlamakta  zorlanıyorsanız, bu para  tasarrufu için ipuçları ve destek  girişimleri  için de önerilerde bulunmakta;

a-Yemeği değiştirin: Evcil hayvan mama fiatları İngiltere'de yaklaşık %35  gibi büyük oranda arttı.Bu yüzden alışverişte  daha ucuz markaları aramak gerekmekte.Kuru evcil hayvan mamasının "genellikle en ekonomik " olduğunu  toplu satın almanın aylık maliyetleri azaltabileceğini ve marka değiştirmenin  orta boy bir köpek için yılda yaklaşık 3200 TL. ve bir kedi için  4000 TL tasarruf sağlayabileceği  tavsiye ediliyor.

b-KDV 'siz evcil  hayvan  mamasını desteklemek

İngiltere'de yapılmış anketlerde,köpeklerin bakımında en büyük endişelerin köpek maması maliyetinin artması olduğu saptanmıştır.Dog Trust hayır kurumu hükümete evcil hayvan maması KDV'sini kaldırması yönünde çağrıda bulunmuştur.Bunun için hayvan sahiplerine yerel milletvekillerine yazarak destek olun demekteler.

c- Veteriner ödeme planları :

Kısırlaştırma veya solucan,kene ve pire  tedavileri için ödeme yapmak gelecekteki sağlık koşullarını önleyerek uzun vadede tasarruf sağlayabilir.Araştırıcıya göre; Yaşam pahalılığı sırasında  insanları ve evcil hayvanlarını bir arada tutmak önemlidir. Bu hem her iki tarafında refahını korumanın yanısıra, hayvan kurtarma merkezlerinin  üzerindeki  mali yükün azaltılmasına  yardımcı olacaktır.

Evcil Hayvanlar  İklimi  Etkiliyebilir mi?

Evcil hayvanların çevresel  etkileri sıklıkla gözardı ediliyor.Ancak dünya çapında  insanların  yarısından fazlasının  evinde  bir evcil hayvan var ve bu sayı giderek artıyor.ABD 'de evcil hayvan ev sahipliği 1988' deki % 56 seviyesinden, 2023 yılında hanelerin % 66 'sına ulaşmıştır.

Hem kediler ve hem köpekler  vahşi hayvanlara zarar verebilir.Kuşları ve diğer canlıları avlayıp öldürüyorlar ve taciz ediyorlar.

Ancak ;evcil hayvan  sahibi olmanın  belkide en endişe verici yönü  yedikleri  yemeğin  iklim üzerindeki etkisidir.

Edinburg Üni.den akademisyen  Peter Alexander (2023)makalesinde: Lüksemburg merkezli havayolu şirketi Lüxaviation  CEO'su P.Hanson'a göre; evcil hayvanlara sahip olmak,özel  jetle seyahat etmek  kadar kirletici olabilir.Kendi sektörünü savunmak adına, geçtiğimiz günlerde  şirketinin  müşterilerinden  birinin  her yıl  yaklaşık 2.1 ton co2  ürettiğini,bunun kabaca üç evcil köpeğin  yıllık emisyonuyla aynı olduğunu açıklamıştır.Bu araştırma  karbon ayakizi  araştırmacısı  Mike Benners-Lee tarafından 2020 yılında yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.

Hayvan dostlarımıza, düşük et içeriğine sahip ,besin açısından dengeli gıdaların seçilmesi genellikle emisyonları azaltacaktır.

Daha küçük ırklara yönelerek  evcil hayvan sahipliğinin faydalarını korurken çevresel yükü azaltabiliriz.

Hayvanların insanlar üzerinde yaratabileceği olumlu etkiyi unutmadan - evcil hayvanların çevresel etkilerine rağmen - hayvan yemi,maması üzerine geliştirici araştırmalara ümitle bakmalıyız.

KAYNAKLAR:

Peter Alexander (2023):How do cats and dogs affect  the  climate  and what can you  do abaut it? The Conversation.com.

Daniele Allen(2023): Dogs and  can be expensive five ways to save money on pet care  as the cost of  living  rises.The Conver.com.

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