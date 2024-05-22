Kaymak mı krema mı

Elbette herkes kaymak diyecek. Kaymağın da en iyisi Manda kaymağı olduğunu üretici de biliyor tüketici de. Ne ala ki, tüketici çok büyük zorda kalmayınca manda kaymağından ziyade, daha uygun olan ve kaymak görüntüsü ve tadı verilmiş kremayı tercih edecektir. Söz eden de olmayacaktır. Bu nasıl bir kaymaktı böyle diye. En kötü şartlarda, ben onu kaymak sanarak almıştım. Neyse hem ucuzdu, hem de kaymağı aratmadı deme şansı var.

Babam her sırası geldiğinde ucuz etin yahnisi bir şeye benzemez derdi. Ne kadar doğru söz. Geçen hafta yine seyahat ettiğim tarihti. Mecburen aracımla gitmek zorundayım. Her istasyona girdiğimde elim titriyor ama başka çarem yok. Onca kitabımı kolilerle elimde taşıyamam. Ayrılmış parasız yol ile bir müddet gittikten sonra, nihayet medeniyet olarak anlatılan paralı kaymak gibi yola girmiştim. Üç gidiş, üç gelişli yok mübarek. Üzerinde bir pürüz olmayan bu yolda tek sorun, saatte 140 kilometre hız olan bir yolda halen ekonomiye katkı için bekleyen radarlar görevde. Bunca bedel ödeyerek, hatta mutfaktaki kaymaktan keserek, kaymak gibi yolda ilerlerken, böyle bir zulme ne gerek var. Sakın ilgililer yanlış anlamasın. Ben kendimden söz etmiyorum. Vatandaşın halini gözetiyorum.

O güzelim kaymak gibi oto yol bittiğinde, başka bir oto yola girmek zorundaydım. Burada hiç üzülmedim. Bedeli diğerine göre bedava sanki. Ucuz etin yahnisi. Koskoca devlet karayolu. Bir tek derdi var ki, o da krema misali, yalancı kaymak. Seyahat edenler, parayı verince sanki kaymak gibi yolda gidiyoruz sanıyorlar. Halbuki krema kardeşim. Kremalı paralı yoldan çıkana kadar kaçmadığım kasis kalmadı neredeyse. Yol girdiğimden çıkışa kadar yamalı. Bir anda aklım bu yolların yapılış zamanına gitti. Milletin cebinden kesilen vergilerle yapıldı bu yol. Tek fark, biri devlet ödeme güvenceli yol. Diğeri krema pardon devletin işlettiği yol.

Bolu Ankara arası geçiş ne kadar biliyor musunuz beyler. 18 Lira. Tam bize göre. Git gel Ankara dört saat. Parana göre seyahat. Asıl anlatacaklarıma siz bir bakın. Lütfen sakın gülmeyin ama. Balıkesir sınırlarından otoyola girdim. Bir gün önce PTT ödeme noktasından HGS için para yatırdım. Bakiyemle tam 600 küsur param var. Bursa çıkışında tabelada yazan kurala göre 20 kilometre hız ile girdim. Bariyerin açılması için bekliyordum ki, görevli kız yanıma gelerek, bakiyeniz yetersiz dedi. Düğmeye basın ve on beş gün içinde para yatırdığınız zaman oradan tahsil edecektir. Açtım pencereyi ve söylenmeye başladım. Henüz yeni para ilave ettim. Nasıl olur. Siz bana değil makinenize sorun dediğimde, baktı ki, bu adam vazgeçmeyecek, üstte bir düğmeye bastı ve 150 TL diyerek paramı tahsil etti. Madem bu kadar basit bir şey de, milleti neden uğraştırıyor bunlar. Bunca para sanırım az geliyor. Bolu'da ’Ankara'ya gitmek için bakiyem yeterliydi. Üç yüz kalmıştı. Dönüşte yolda yüklemek istedim. Bu sefer Bolu Ankara arası 1.sınıf otolar için alınan 18.00 lira gidiş dönüş 36.00 lira alınmamıştı. Yeni bedeli ilave etmek için ATM’ye gittim. İlavelerimle 700 TL oldu. Daha sonra 850’li hattan otoyol müşteri temsilcisini aradım. “Efendim sizin ürününüzde hata yok. Geçiş yaptığınız yerlerdeki noktalarda sıkıntı var. Merak etmeyin” dediğinde krema aklıma geldi. Şimdi hangisini yersin. Biri birinden farksız hale gelmiş. Ye yiyebilirsen.