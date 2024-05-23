Katliama hayır!

Nedir bu sessiz, sevgiye muhtaç, çaresiz hayvanlardan istediğimiz? Dünyanın tek sahibi bizmişiz gibi olan bu vurdumduymazlığımız..

Hazırlığı süren yasa teklifine göre öncelikle başıboş hayvanlar sahiplendirilmeye çalışılacak. Bu kapsamda belediyelerin barınaklarındaki köpeklerin fotoğrafları çekilerek, internet sitelerinde sahiplendirme ilanı yayınlanacak. 30 gün boyunca sahiplendirilmeyen köpekler, iğne verilecek uyutulacak. Uyutulan bu köpeklerden boşalan barınaklara alınacak yeni hayvanlar için de aynı süreçler işletilecek. Biz insanlar kimiz ki kendimizden başka hiçbir canlıya tahammülümüz yok. Gerçi hoş birbirimize bile tahammülümüz kalmadı artık.

Çok doğru bir söz gördüm bugün. “Hayvanların hissettiği acıyı insanların hissettiği aynı miktardaki acıdan daha önemsiz görmenin hiçbir ahlaksal gerekçesi olamaz.” Umarım sonuçları çok ağır olacak bu yasa hazırlığından bir an önce dönülür.

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.