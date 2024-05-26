Makale Yazısı-

Esnafa ölüm fermanı
Erhan Beykoz

Erhan Beykoz

Yıllardır savurganlık yapılarak devlet bütçesinin zor duruma düştüğü gerçeğini iliklerimizde yaşıyoruz.

Aldığını satamayan, sattığını yerine koyamayan, taksitleri zamanında ödenmeyen esnafa bir darbede maliye bakanlığından geldi.

Esnafın kısmen nefes almasını sağlayan, devlete olan vergi borçlarını ödemesinde ki kolaylığı, ürün alırken nakitte can simidi olarak kullandığı Esnaf Kefalet kredileri vardır. Bu krediler esnafın yaşam kaynağı gibidir. Sıkıştığında üye olduğu kefalet kooperatifinden kredisini alır ve hayatına devam eder.

Esnaf olupta kooperatiflerden kredi çekmeyen hemen hemen yok gibidir. 3 ayda geri ödemeli, 4-5 yıl kullandıkları sabit ve düşük faizli krediler çok önemlidir.

Esnafın sabit faiz oranlarıyla çekilen kredileri, maliye bakanının aldığı karar ile %10 civarında artırılarak ödemeye mahkum edildi.

İşleri bozuk kirasını, aldığı ürünün parasını ödemekte zorluk çeken esnafa “ölüm fermanı” yayınlandı.

Hani yasa geriye doğru işlemezdi savı var ya, bizim gibi ülkelerde yasalar birilerinin istediği yöne doğru işliyor, maalesef…

Gelelim esnafın temsilcisi olan zatı muhteremlere.

Yaylı, bol süngerli koltuklarda oturup, verilen kredilerle ballı maaşlar alan esnaf yöneticilerinden bir tek ses dahi çıkmıyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in gurup toplantısında söyledikleri, sonrasında vicdanlı bir vekilin oda başkanları hakkında ortaya koyduğu vahim tablo birçok bilinmezi anlatmaya yetti.

Tasarruf tedbirleri nedense küçük esnafa gelirken, bu ballı maaş alanlara gelmemesi tartışılmıyor bile. Bunların maaşları, yollukları, ödenekleri de kamuya açıklanırsa, asıl kayıp kaçak nerede olduğu ortaya çıkacaktır.

Kredi kooperatif Başkanı Abdülkadir Akgül’ün 2 dönem vekillik yaptığı iktidara laf söylemesi mümkün müdür? Vekillik yaparken dahi kooperatif genel başkanlığına devam edip, ballı maaşları cukkaya indirdiği için mi sesini çıkaramıyor?

Varsayalım ki, Bolu’da kooperatif başkanları sesini çıkarmaya kalkacak olursa iktidar ortağı Genel Başkan Sayın Akgül’den plasman alıp esnafa verebilir mi?

Kısacası en tepeden en aşağıya kadar herkes kokuşmuşluğun, kendi koltuğunun ve çıkarının peşinde. Esnaf ne mi olacak? Vurun abalıya, elinde avucunda ne varsa, bu güne kadar biriktirdiği geleceğini bu çıkarcı, kendine çalışan doymak bilmeyen ağababalar yüzünde yok olacaktır.

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