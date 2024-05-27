Yeter ki hayal ediniz

Zaman zaman misafirlerimiz geliyor, ‘Bolu ‘ da ki tarihi mekânları gezdiriversen hocam’ diyorlar.

Konuklarımızı alıp Hisar Tepesi’nin eteğindeki Roma döneminden kalma ANTİK STADİON’ a götürüyorum. Roma İmparatoru olan Hadrianus’ u, anlatıyorum. Antinoos’ u da…

‘Buranın gün yüzüne çıkması için atanmışlar seçilmişler el ele verdiler, kazıyı tamamlatıp, aslına uygun eklentiler yaptılar. Ortaya gördüğünüz bu şaheseri çıkarttılar.’ diyorum.

Hayran kalıyorlar.

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Sonra Belediye Başkanlığımızca restore ettirilen Katırcılar Hanı’ na gidiyoruz beraberce.

Şair Dertli için hazırlanan odaya giriyoruz, Şair Dertli’ elinde sazı ile hoş geldiniz diyor bizlere…

Duvarlarda ise heybesi, şiirleri ve hayatı…

Hemen bitişiğindeki oda ise Âşık Figani için ayrılmış.

Anne tarafından Bolulu olan Neyzen Tevfik’in odasına girdiğimizde, derinden gelen bir ney sesi ile bir hoş oluyor gönlümüz.

Neyzen sedire oturmuş ney üflüyor. Odanın duvarlarını Neyzen Tevfik’in çeşitli fotoğrafları ve şiirleri ve anıları süslüyor.

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Neyzen’in muzır şiirleri ile gülümseyerek çıkıp, yandaki odaya geçiyoruz.

Misafirlerim, 1921 yılında, Bolu Sultanisi’n de (lise) muallimlik yapmış olan Nazım Hikmet ve Vala Nurettin’ i sedire oturmuş vaziyette sohbet ederken görüyorlar. Fotoğraflarını ve Bolu ilgili hatıraları olan mektuplarını okuyunca şaşırıyorlar.

‘Hanın avlusuna girdiğinizde tulumbada ellerinizi yüzünüzü yıkamıştınız ya, Nazım Hikmet ve Vala Nurettin’ de geceledikleri günün sabahında bu tulumbadan çektikleri su ile yüzlerini yıkamışlar’ diyorum. Fotoğraf çektiriyorlar.

Sonra giriş katında bulunan ‘Bolu Lokantası’na oturup, Bolumuza ait yemeklerden tadıyorlar, çam aromalı GOCCA BOLU gazozumuzu içiyorlar.

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Yemekten sonra Arasta içi’ n den geçerek Belediye Önü’ ne iniyoruz. Misafirlerimiz Köroğlu’nun heykelinin önünde teker teker fotoğraf çektirme yarışına giriyorlar. Sonra topluca selfie yapıyorlar.

Köroğlu’nun kafa tuttuğu Bolu Beyi’ ni soruyorlar. Heykelin tam karşısında ki Orta Hamam’ın duvarının dibinde bulunan Bolu Beyi Mehmet Bey’in mezarının başına gidiyoruz beraberce.

‘‘Bu mezar Karaçayır Mahallesinde idi. Mezar başında ‘ Bolu Beylerinden olan Musa paşa oğlu Mehmet Bey ruhuna Fatiha’ yazıyordu.

Ancak mezarın kitabesi yok diyerek inşaata kurban edildi. Bizlerde kitabesi olmayan ama herkesçe ziyaret edilen birçok mezarı örnek gösterdik, Anlatamadık. Mezarı kaldırdılar. Bizlerde Bolu Beyi Mehmet Bey’i buraya taşıdık’’ diyorum.

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‘Tiyatrolara, filmlere, sayısız kitaplara konu olmuş Köroğlu için yaptıklarınız bir heykel mi, başka bir şey yok mu?’ sorusu ile karşılaştığımda, ‘ var’ diyorum. Alpagut Mahallesi’ndeki 75 bin metre kare alan inşa edilen ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÖROĞLU PARKINA gidiyoruz minibüsle.

Köroğlu’nun koçaklarının heykelleri ve 16 Türk Devletinin bayrakları arasından geçip, Köroğlu heykelinin altına varıyoruz. Burada, sene de birkaç gün ULUSLARARASI KÖROĞLU FESTİVALİ yapıldığını ve TÜRK DÜNYASININ bir araya geldiğini ifade ediyorum.

Köroğlu için yazılmış kitapların, oynanan filmlerinin afişlerinin sergilendiği müzeyi geziyorlar, araştırma ve kongre merkezlerine hayran kalıyorlar.

Ata biniyorlar, cirit oyunu oynuyorlar, ok atıyorlar. Büyük salona girdiğimizde, Köroğlu’nun hayatının birebir insan figürleri anlatılan mizanseni ile canlandırılmış halini görüyorlar. Yan oda da ise Köroğlu ile ilgili filmleri…

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Günü birlik gelen misafirlerimiz; ‘Bolu da görülmesi gereken ne güzel yerler varmış.’ diyorlar. ‘Gezdikleriniz daha yarısı bile değil, bir daha ki gelişinizde onları da gezeriz inşallah’ diyorum. Vedalaşıyoruz.

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‘Hoca hayal satmışsın, yazdıkların gerçek değil ki’ diye düşünebilirsiniz.

Ama

Ben ‘GERÇEK’ diyorum ‘GERÇEK! ’ ‘Yeter ki HAYAL EDİNİZ ve SAMİMİ BİR ŞEKİLDE HAYALİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTEYİNİZ’