Yalancı yarim

İyisiyle, kötüsüyle,

Bir sezonu daha bitirdik,

Başarılı mıydık?

Valla siz ne derseniz deyin başarılıydık,

Var olan kadro ile,

Var olan oyun ile başarılıydık,

Artık önümüze bakalım derim…

Bakalım da neresinden bakalım?

Başarılı dediğimiz yönetim bırakmak üzere,

Kendilerince haklı sebepleri vardır muhakkak,

Benden yana teşekkürler,

Taraftara baktığımız da ise şunu görüyoruz,

Müthiş bir metal yorgunluğu,

O sene, bu sene diye diye,

Ha şimdi, ha birazdan, ha gayret,

Oldu olacak diye ligimizin ağa babası olduk,

Önümüzden gölge gibi geçiyorlar,

Kimi aşağı, kimi yukarı,

Oturduğumuz yerden kalkamıyoruz,

Dile kolay tam on yedi sezon geçmiş…

Bir de vaatler vardı,

Malum seçim öncesi,

Bize oy verin,

Seçilirsek şunu da yaparız, bunu da yaparız,

Kaybettiniz,

Neredesiniz?

Demek ki mezara kadar değil,

Pazara kadarmış sevginiz,

Pardon seçime kadar…

Bırakın yapmayı,

Bir de cezalandırıyorlar,

En temel gelir kalemi Gölcük nedensiz alınıyor,

Türk filmi gibi,

“Yalancı yârim”

Bir de kadroya bakalım,

Bir umut orada var,

Yeni yönetim çok fazla transfer masrafına girmeyebilir,

İki oyuncu dışında tüm oyuncularımızın sözleşmeleri devam ediyor,

Gitmek isteyene yol verin,

Kalan sağlar bizimdir,

Bu kadro yine ligde kalır…

Haydi bakalım.