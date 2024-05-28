Önemli sorular (2)

Yazımın bir önceki bölümünde milletimizin Peygamber ya da peygamberler gönderilerek şereflendirildiğini Kur’an-ı Kerim’den aldığım ayetlerle ifade etmeye çalışmıştım. Bu bölümde ise yine Kur’an-ı Kerim’e ve güzel dilimizin eski kaynaklarına dayanarak Türkçedeki söz, terim ve deyimlerden örneklerle, dilimizin ilahi vahyin sırlarına vakıf bir dil olduğunu göstermeye çalışacağım. Dil ilmine az da olsa vakıf olanlar bilirler ki diller onu konuşan milletlerin yaşantılarının aynasıdır. Milletlerin hayatlarında ne varsa dillerinde onların karşılığı olan sözcükler mevcuttur. Hayatlarına girmemiş, ortak hayallerini süslememiş hiçbir mefhum için o dilde bir söz mevcut değildir. Mesela Türkler’ in anavatanı Orta Asya’dır. Orta Asya denizlerden uzak bir bölgedir. Yani Türkler’ in hayatında deniz yoktur. O nedenle deniz ve denizcilikle ilgili dilimizde sözcük ve terimler de yoktur. Dilimizdeki mevcut deniz ve denizcilikle ilgili hemen hemen bütün sözcük ve terimler Rum, Ceneviz, Venedik ya da Ak Denizde komşu olduğumuz diğer denizci milletlerin dillerinden ithal edilmiştir. Buna karşılık atı ilk ehlileştiren bir millet olarak dilimizde beş yüze yakın atla ilgili kelime vardır. Bu kelimeleri de biz komşu olduğumuz milletlerin dillerine ihraç etmişiz. Bu da gösteriyor ki bir milletin dili onların yaşantılarıyla paralellik göstermekte ve yaşantılarında olan şeyler dillerini oluşturmaktadır.

Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’in İbrahim suresinin 4. Ayetinde şöyle buyurmaktadır. “ Her Peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik ki onlara apaçık anlatsın” Ayetin anlamı izaha ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Peygamberler uyarıcı ve ikaz edici olarak hangi kavim ya da millete gönderilmişse gerçekleri apaçık anlatsın diye onların diliyle göndermiştir. Bu ifadeden anlaşıldığına göre dünyada mevcut bütün kavim ve milletlere uyarıcı ve ikaz edici Peygamberler gönderilmiş, o Peygamberler de mensup oldukları kavim ve milletlerin diliyle görevlerini yerine getirmişlerdir. Böylece her milletin dili vahiy dili olma bahtiyarlığına ve şerefine ulaşmıştır. Türkçe de işte bu bahtiyarlığa ulaşan dillerden biridir. Bazı kişilerin vahiy dili olarak yalnız Arapça’yı göstermesi cehalet kaynaklı değilse, Arapların içimize soktukları kültür casuslarıdır.

Din ve kültür tarihçilerinin Türkçe’nin en eski yazılı kaynaklarını inceledikten sonra “Eski Türk inancı vahdet dini (vahye dayalı din) özellik ve izlerini taşımaktadır.” Ortak Kanaatine ulaşmışlardır. Mesela Türklerin İslâm’a girmeden önceki inançlarından bir tek Tanrı’ya inanılması, Ahiret inancının bulunması, cennet ve cehennem inançlarının dinin temelini teşkil etmesi; zinanın, adam öldürmenin ve domuz eti yemenin haram olması ve büyük günahlardan sayılması, kurban kesilmesi, O dönem Türkçesinde Yalavaç diye bir sözcüğün bulunması (Bu sözcüğün bu günkü Farsça peygamber, Arapça nebi ve resul anlamına gelmesi) Türklerin vahdet diniyle tanıştıklarının önemli delilleri sayılmaktadır. Bu önemli kanıtlar Türklerin eski dinlerinin putperestlikle ilgisinin olmadığını gösterir, Şamanistlik ise tamamen bir yakıştırmadır. Şamanlık “ yüksek haz ve onun tekniği olarak tarif edilmiştir. Bu bakımdan şaman kendine has özel usulleriyle kazandığı yüksek haz ve heyecanı aracı kılarak göklere yükselmek veya yer altına inerek oralarda gezindiğini hisseden kişidir. Buralarda, cin ve perilerle temas kuran kişidir. Hastaları iyileştirmesi ve sihir, büyü gibi şeylerle uğraşması bu halinden kaynaklanır. Zaten bunlarda Şamanizm’in bir din olmadığını gösterir. Büyü ve sihir mesleği olduğu ve bütün milletlerin geçmişinde bulunduğu bilinmektedir. Hatta kendilerini aydın sanan bazı günümüz insanlarının bile fala, sihre ve büyüye nasıl inanıp servet değerinde para kaptırdıklarını her gün duymakta ya da okumaktayız.

Bunların dışında yine eski Türkçe de karşılaştığımız Tanrı’nı sıfatları olarak kabul edilen Bayat (Ulu), Açu(Baba), idi (Sahip) Ogan (Kaadir), Çalap (Mevla) kelimeler de eski Türk Dininin vahdet diniyle tanıştıklarının başka örnekleridir.