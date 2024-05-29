Makale Yazısı-

Telefon tacizcileri bıktırdı
Yazar Erol Yıldız

Yazar Erol Yıldız

Memleketin çivisi çıkmış, kimsenin bundan haberi yok. Hakikaten enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Birileri kalkıyor ve haksız kazanç elde etmek için elinden ne gerekiyorsa yapıyor. Buna kimse müdahale etmiyor. Neredeyse alenen uyuşturucu satacaklar ve kimsenin ruhu duymayacak. Ne demek istediğimi izninizle anlatayım. İzin verin ki, yanlış yapanlar bu ülkede korunuyor. Doğruyu anlatmaya çalışanlar ise suçlu sayılıyor.

Sadece ben değil, bu ülkede yaşayan belki de herkesi rahatsız eden büyük bir konu var. Bu konu almış başını gitmiş. Kimse de kalkıp bu konuya ses çıkarmıyor. Sadece benim telefonumsa haftanın her günü telefon gelerek, “İnternetiniz bitti. Yeni ve güvenilir internet için acele ediniz” gibi sözlerle insanlar resmen taciz ediliyor. Bu taciz öyle böyle değil. Arayan telefonlar enteresan. Şahsa kayıtlı cep falan da değil üstelik. 312’li hattan tutun 212’li hatta kadar hepsi arıyor. Başka mı, evet başka da var. Birçok cep hattı ile de aranıyoruz. Bunların tamamını engellemekten, telefonumun neredeyse hafızası dolacak. Bu çözülmesi gereken çok büyük bir sorundur. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu herkes taciz ediliyor. Bu konunun İçişlerine şikayet anlamı olması taraftarıyım.

Birçok çalışan ve özellikle emekliler, önemli bir çok konu için vaktini harcarken, bir de bu gibi dolandırıcılarla uğraşmak zorunda kalıyor. Kandırılıyorlar, üzüyorlar, taciz ediliyorlar. Ben de işin mahiyetini öğrenmek için resmi kurumu olan Türk Telekom’u arayarak müşteri temsilcisiyle konuyu görüştüm. Karşıma çıkan görevliye, Kendimi tanıttıktan sonra, internetimin başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek istediğimi sordum. Bana söyledi. Bitiş tarihim Aralık 2025 olduğunu öğrendim. Neredeyse bir buçuk yıldır aranan biri olarak artık ne yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Bu tacizden yaşlıları gençleri çocukları kurtarın. Bir gün telefonla ulaşarak, sizlere uyuşturucu lazımsa bizi arayın diyecekler. Bu konunun sağlıklı biçimde yürümesi için yeni çok önemli yaptırımlar gerekiyor. Ben bankadan gerekli şartları yerine getirmediğim için banka bana çek defteri vermiyorsa, bu gibi kişiler de artık özel telefon alamasın. Bir çok insanın canı yanıyor ve kimsenin haberi yok. Sokaklar kendini bilmez mafya kılıklı kişilerle doldu. Bunları çözmek de  devletin işidir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Erol Yıldız - Mesaj Gönder

# Türk, VAR
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL