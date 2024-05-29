Telefon tacizcileri bıktırdı

Memleketin çivisi çıkmış, kimsenin bundan haberi yok. Hakikaten enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Birileri kalkıyor ve haksız kazanç elde etmek için elinden ne gerekiyorsa yapıyor. Buna kimse müdahale etmiyor. Neredeyse alenen uyuşturucu satacaklar ve kimsenin ruhu duymayacak. Ne demek istediğimi izninizle anlatayım. İzin verin ki, yanlış yapanlar bu ülkede korunuyor. Doğruyu anlatmaya çalışanlar ise suçlu sayılıyor.

Sadece ben değil, bu ülkede yaşayan belki de herkesi rahatsız eden büyük bir konu var. Bu konu almış başını gitmiş. Kimse de kalkıp bu konuya ses çıkarmıyor. Sadece benim telefonumsa haftanın her günü telefon gelerek, “İnternetiniz bitti. Yeni ve güvenilir internet için acele ediniz” gibi sözlerle insanlar resmen taciz ediliyor. Bu taciz öyle böyle değil. Arayan telefonlar enteresan. Şahsa kayıtlı cep falan da değil üstelik. 312’li hattan tutun 212’li hatta kadar hepsi arıyor. Başka mı, evet başka da var. Birçok cep hattı ile de aranıyoruz. Bunların tamamını engellemekten, telefonumun neredeyse hafızası dolacak. Bu çözülmesi gereken çok büyük bir sorundur. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu herkes taciz ediliyor. Bu konunun İçişlerine şikayet anlamı olması taraftarıyım.

Birçok çalışan ve özellikle emekliler, önemli bir çok konu için vaktini harcarken, bir de bu gibi dolandırıcılarla uğraşmak zorunda kalıyor. Kandırılıyorlar, üzüyorlar, taciz ediliyorlar. Ben de işin mahiyetini öğrenmek için resmi kurumu olan Türk Telekom’u arayarak müşteri temsilcisiyle konuyu görüştüm. Karşıma çıkan görevliye, Kendimi tanıttıktan sonra, internetimin başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek istediğimi sordum. Bana söyledi. Bitiş tarihim Aralık 2025 olduğunu öğrendim. Neredeyse bir buçuk yıldır aranan biri olarak artık ne yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Bu tacizden yaşlıları gençleri çocukları kurtarın. Bir gün telefonla ulaşarak, sizlere uyuşturucu lazımsa bizi arayın diyecekler. Bu konunun sağlıklı biçimde yürümesi için yeni çok önemli yaptırımlar gerekiyor. Ben bankadan gerekli şartları yerine getirmediğim için banka bana çek defteri vermiyorsa, bu gibi kişiler de artık özel telefon alamasın. Bir çok insanın canı yanıyor ve kimsenin haberi yok. Sokaklar kendini bilmez mafya kılıklı kişilerle doldu. Bunları çözmek de devletin işidir.