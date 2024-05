Nisan yağmurlarında değişimler

Nisan yağmuru olarak bilinen bu yağmurlar, eski çağlardanberi folklorik kültür,dinsel ve sağlık açısından bilincimizde yer tutar.

Halk kültüründe nisan yağmuruna abril adı verilmiş, yabancıların aprili ise bizimki ile aynı. Eskinin abril beşi 19 nisandı.O günün soğuğunu anlatmak için atalarımız "Kork abrilin beşinden ,öküzü ayırır eşinden" demişler.Yine söylentilere göre ; nisan ayında istiridyeler sedeflerini su yüzüne çıkartıp ,yağmur tanelerini içine alır, inci sedef yaparlarmış.

Şaman Türk kültüründe, kökensel bağlılığını yüzyıllarca koruyabilmiş, abdalların nisan yağmurunun baharı ve bereketini önemseyişlerinden olsa gerek, kutsal saydıkları ve her yağdığında altında özellikle ıslandıkları söylenmektedir. "Ahmak-aptal ıslatan yağmur" tabiri ise ; abdal -aptal karışıklığından oluşmuş yanlış benzetmedir. ( Bizim Sivas Gaz. 27 Tem.2023).

Bir diğer söylentiye göre, Nisan yağmurları 15 Nisanda başlayıp,12 Mayısa kadar devam eder (ntv.com tr./galeri ).

Eski İngiliz atasözü "Mart rüzgarları ve Nisan yağmurları,Mayıs çiçeklerini doğurur."demekte.

Modern bilimde" Nisan Yağmuru"

İngiltere Reading Üni.'den meteorolog- yağmur uzmanı Rob Thompson 9 Nisan 2024 tarihli makalesinde, nisan yağmurunun tanımını yapmış ,iklim değişiminden nasıl etkilendiğinin yanıtlarını açıklamaya çalışmıştır.

İngiltere'de ve Kuzey Avrupa kıyı kesimlerinde nisan ayında hava çok değişkenlik gösterir,bu ay sis, dolu, gök gürültüsü ,kar,dondurucu soğuklar ve çiseleyen günlerden hemen hemen her şeyi getirebilir.

Thompson,nisan sağanaklarını tanımlarken; bu tanımı nisan ayıyla sınırlamayı pek düşünmemektedir. 31 Martta ki sağanak yağış 1 Nisandaki yağmurdan pek de farklı değildir. Zira ,ülkemizde de 2024 yılı Mayıs ayı tamamiyle bahar sağanağı bolluğu yaşadı.İklim değişikliği olan bir dünyada bu durum özellikle geçerli.

Cambridge'deki bilim insanları, yakın zamanda ilk çiçeklerin 1986 öncesine göre bir ay daha erken ortaya çıktığını bildirmişlerdir.

Araştırıcı; "Nisan yağmurlarını aralıklı desenlerle karakterize edilen ,güneşli ,bir kaç dakika sonra yağmur yağan, oldukça sert,ancak on dakika sonra tekrar güneşli olan bahar sağanakları" olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Aynı sağanak yağmurlar bazı kere sadece bir kaç km. çapında olabilir,şiddetli bir sağanak size çarparken ,ama yolun diğer ucundaki arkadaşınız kuru kalabilmektedir.

Meteorolojik olarak Nisan yağmurlarının oluş sebebi; atmosferde sıcak havanın yükselmesini sağlayan iyi bilinen bir süreç olan konveksiyondan kaynaklanır.Gölgeye göre, ilk baharda güneşin ne kadar sıcak oluşturduğu belirgindir. Nisan ortasında güneş aslında Ağustos sonundaki kadar güçlüdür.

Bahar yağmurlarında güneş daha serin bir sisteme enerji katmakta ,bu da konveksiyonu tetiklemek için daha az enerjiye ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.Bu nedenle sağanak yağışlar yaz aylarına göre, daha az yoğun olsa da ,daha sık olma eğilimindedir. Oysa, yaz aylarında ,hava sisteminde zaten fazla enerji varken ,sağanak yağışlar daha yoğun ve daha az yaygındır.Nisan yağışlarında yağmurlu günler çok olmasına rağmen ,diğer mevsimlerde görebileceğimiz uzun sağanak yağışlar daha azdır.

Bir diğer en büyük bahar yağışları etkeni ise; yaklaşık 10 km. yükseklikte, yerdeki yaşadığımız havayı kontrol eden çok güçlü rüzgarlar grubu olan - Jet akımı-dır. İlkbahar da jet akımı kuzeye doğru hareket eder ve bu da oldukça istikrarsız havalara neden olabilir.Hava cephelerinin geçişi artmaktadır. Bu ise, konveksiyon için uygun koşulları yaratır.

Araştırmalara göre ,iklim değişikliği küresel hava durumunu değiştirmeye devam ederken daha sıcak bir dünya da; Nisan yağmurlarının muhtemelen yılın başlarında meydana gelebileceği ve belki daha az yaygın olsa da, daha yoğun olacağı anlamına geliyor.Ancak kuraklıklar daha sık yaşanacaktır.Aşırı hava koşulları olağanüstülülükten daha da sıradanlaşmakta ve daha şiddetli hale gelebilmektedir. Nisan yağmurlarının da - bir istisna olması ,pek de olası değil- görüşü hakim olmaktadır.

