Makale Yazısı-

Nisan yağmurlarında değişimler
Suat Tosun

Suat Tosun

Nisan yağmuru olarak bilinen  bu yağmurlar, eski çağlardanberi folklorik kültür,dinsel ve sağlık açısından bilincimizde yer tutar.

Halk kültüründe nisan yağmuruna abril adı verilmiş, yabancıların aprili  ise bizimki ile aynı. Eskinin abril beşi  19 nisandı.O günün soğuğunu  anlatmak için atalarımız "Kork  abrilin beşinden ,öküzü ayırır eşinden" demişler.Yine söylentilere göre ; nisan ayında istiridyeler sedeflerini su yüzüne çıkartıp ,yağmur tanelerini içine alır, inci  sedef yaparlarmış.

Şaman Türk kültüründe, kökensel bağlılığını yüzyıllarca koruyabilmiş, abdalların nisan yağmurunun baharı ve bereketini önemseyişlerinden olsa gerek, kutsal saydıkları ve her yağdığında altında özellikle  ıslandıkları söylenmektedir. "Ahmak-aptal ıslatan yağmur" tabiri ise ;  abdal -aptal karışıklığından oluşmuş yanlış benzetmedir. ( Bizim Sivas Gaz. 27 Tem.2023).

Bir diğer söylentiye göre, Nisan yağmurları 15 Nisanda başlayıp,12 Mayısa kadar devam eder (ntv.com tr./galeri ).

Eski İngiliz atasözü "Mart rüzgarları ve Nisan yağmurları,Mayıs çiçeklerini doğurur."demekte.

Modern bilimde" Nisan Yağmuru"

İngiltere Reading Üni.'den meteorolog- yağmur uzmanı Rob Thompson 9 Nisan 2024  tarihli makalesinde, nisan yağmurunun tanımını yapmış ,iklim değişiminden nasıl etkilendiğinin yanıtlarını açıklamaya çalışmıştır.

İngiltere'de ve Kuzey Avrupa kıyı kesimlerinde nisan ayında  hava çok değişkenlik gösterir,bu ay sis, dolu, gök gürültüsü ,kar,dondurucu soğuklar ve çiseleyen günlerden hemen hemen her şeyi getirebilir.

Thompson,nisan sağanaklarını tanımlarken; bu tanımı nisan ayıyla sınırlamayı pek düşünmemektedir. 31 Martta ki sağanak yağış 1 Nisandaki  yağmurdan pek de  farklı değildir. Zira ,ülkemizde de 2024 yılı Mayıs ayı tamamiyle bahar sağanağı bolluğu yaşadı.İklim değişikliği olan bir dünyada bu durum özellikle geçerli.

Cambridge'deki bilim insanları, yakın zamanda ilk çiçeklerin 1986 öncesine göre bir ay daha erken ortaya çıktığını bildirmişlerdir.

Araştırıcı; "Nisan yağmurlarını  aralıklı desenlerle  karakterize edilen ,güneşli ,bir kaç dakika sonra yağmur yağan, oldukça sert,ancak on dakika sonra tekrar güneşli olan  bahar sağanakları"  olarak düşünülmesi gerektiğini  vurgulamıştır.

Aynı sağanak yağmurlar bazı kere sadece  bir kaç km. çapında olabilir,şiddetli bir sağanak size çarparken ,ama yolun diğer ucundaki arkadaşınız kuru kalabilmektedir.

Meteorolojik olarak Nisan yağmurlarının  oluş sebebi; atmosferde sıcak havanın yükselmesini sağlayan iyi bilinen bir süreç olan konveksiyondan kaynaklanır.Gölgeye göre, ilk baharda güneşin ne kadar sıcak oluşturduğu belirgindir. Nisan ortasında güneş aslında Ağustos sonundaki kadar güçlüdür.

Bahar yağmurlarında  güneş  daha serin bir sisteme  enerji katmakta ,bu da konveksiyonu tetiklemek  için daha az enerjiye  ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.Bu nedenle sağanak yağışlar  yaz aylarına göre, daha az yoğun olsa da ,daha sık olma  eğilimindedir. Oysa,  yaz aylarında ,hava sisteminde  zaten fazla enerji varken ,sağanak yağışlar daha yoğun ve daha az yaygındır.Nisan yağışlarında  yağmurlu günler çok olmasına rağmen ,diğer mevsimlerde görebileceğimiz  uzun sağanak yağışlar daha azdır.

Bir diğer en büyük bahar yağışları etkeni ise;  yaklaşık 10 km. yükseklikte,  yerdeki yaşadığımız havayı kontrol eden  çok güçlü rüzgarlar grubu olan  - Jet  akımı-dır. İlkbahar da  jet akımı  kuzeye doğru hareket eder ve bu da oldukça istikrarsız  havalara neden olabilir.Hava cephelerinin geçişi  artmaktadır. Bu ise, konveksiyon için uygun koşulları yaratır.

Araştırmalara göre ,iklim değişikliği  küresel hava durumunu  değiştirmeye devam ederken daha sıcak bir dünya da; Nisan yağmurlarının  muhtemelen yılın başlarında meydana gelebileceği ve belki daha az  yaygın olsa da, daha yoğun olacağı  anlamına geliyor.Ancak kuraklıklar daha sık yaşanacaktır.Aşırı hava koşulları olağanüstülülükten  daha da sıradanlaşmakta ve daha şiddetli hale gelebilmektedir. Nisan yağmurlarının  da - bir istisna olması ,pek de olası değil- görüşü hakim olmaktadır.

KAYNAKLAR :

Rob Thompson, 2024: April showers -a rainfall sciencist  explains what  they are and why they are becoming  more intense.  The Conversatıon.uk.

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