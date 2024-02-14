Tanju Özcan’dan ‘komplo ve karalama iddiası
Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, basın toplantısında rakip adaylarına yönelik eleştirilerde bulundu. Özcan, özellikle MHP adayı İlhan Durak’ın çirkin ifadeler kullandığını ve bazılarının komplo hazırlığında olduğunu iddia etti. Özcan, İYİ Parti Adayı Mansur Şen için ise bakın neler söyledi…
Tanju Özcan'dan basına önemli açıklamalar
Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden adayı Tanju Özcan, belediye toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, rakip adaylar ve siyasi atmosfer hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, özellikle MHP adayını uyardı.
Rakip adaylara eleştiri ve uyarı
Özcan, AK Parti adayının temiz bir kampanya yürüttüğünü belirtirken, MHP adayı için aynı nezaketi gösteremediğini ifade etti. MHP adayının çirkin ifadeler kullandığını ve bu durumun kendisine ulaştığını söyleyen Özcan, "Bir ağabeyi olarak kendisini uyarıyorum. Yapacaklarını anlatsın, başka bir adayı karalamaya çalışmasın" diyerek, siyasi nezaket çağrısında bulundu.
Komplo iddiaları ve hodri meydan
Bolu Belediye Başkanı, kendisine karşı komplo hazırlığında olanların olduğunu iddia ederek, "Hodri meydan, ne biliyorlarsa benim için bir an önce açıklasınlar. Açıklamayan namerttir" şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, rakiplerine meydan okuyan Özcan, olası karalamalara karşı da pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu.
Mansur Şen'e iddiasızlık eleştirisi
Özcan, bir süre önce Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan ve İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı olan Mansur Şen'i de eleştirdi. Şen'i siyasi olarak iddiasız bulduğunu ve amacının seçim kazanmak olmadığını öne sürdü. Özcan, "Yani siyasette kimin ne olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz, insanların kalibresini görmüş oluyorsun" diyerek, siyasi rakiplerinin tutumlarını değerlendirdi.
Siyasette kalibre ve ders alma vurgusu
Tanju Özcan, siyasi süreçlerin, rakiplerin gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını ve bu durumun kendilerine dersler verdiğini belirtti. Özcan, siyasetteki kalibre farklılıklarına dikkat çekerek, yaşananlardan ders almanın önemine vurgu yaptı.
Bolu siyasetinde gerilimli günler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu açıklamaları, şehirdeki siyasi atmosferin ne derece gerilimli olduğunu gözler önüne serdi. Özcan'ın rakiplerine yönelik eleştirileri ve uyarıları, seçim sürecinin ne kadar çekişmeli geçeceğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
SİGORTACI - Genel başkanını örnek alıyordur, senelerdir yaptığı tek iş tehdit ve hakaret milletin gerçek sorunları ile ilgili bir dertleri yok maalesef.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.