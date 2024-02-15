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Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

Bolu Pazar yerinde Pazartesi günü yapmış olduğumuz yayında, fiyatları sizler için derlemiştik. Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmelerde ise çarpıcı ifadelere yer verilmişti. Fiyatların pahalı olsa bile alınabilecek durumun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “eskiden geçirdiğimiz günleri ben bilirim”, “ıspanak, soğan yiyelim. Minnet eylemeyelim.”, “şükür edeceğiz” gibi tartışılacak sözler söylediler.

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.
Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.
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“Ispanak soğan yiyelim, Minnet eylemeyelim!”

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

Bolu Pazarında fiyatlar hakkında soru sorduğumuz bir vatandaş, “Pazar, parası olan herkese iyi, herkes alabilir. Pahalılık yok gerekirse ıspanak, soğan yiyelim ama minnet eylemeyelim kimseye. Ne yiyeceğiz daha? Kimse şükür bilmiyor. Kimse haddini bilmiyor. Biz hep kendimizi en üstekilerle kıyas yapıyoruz, her gün Balık yiyeceğimize bir kere yiyelim. Sorun halkta” dedi.

Bolu’nun halkı zengin! Aç yok

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

sözlerine devam eden vatandaş, “Bugün baktığınızda bir asgari ücret 17 bin TL olmuş. Bolu’da herkesin alım gücü var. Bolu’da aç insan yok. 57 yaşımdayım bu zamana kadar fakir insan görmedim. Seçimden sonra gör sen ortalığı” diyerek sözlerini noktaladı.

Filistin’e, Suriye’ye gitsin şükretmeyenler!

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

Röportaj esnasında esnaflık yapan bir teyze, “O şükür etmeyenlere söyle, Filistin, Suriye, ırakta çok yiyecek var. Oraya gitsinler! Burada ne işleri varmış?” Diyerek tepkisini ortaya koydu.

Bir kilo alıyorsan, yarım kilo alacaksın!

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

Hayat pahalılığına karşı bir vatandaş, “Ne yapacaksın? 1 kilo zeytin alıyorsa yarım kilo alacaksın. Şükür etmesini bileceksin. Dinimizde bunu istiyor. Hayat pahalı ama yapacak bir şey yok. Yerel seçimlerden sonra fiyatlar ileriye de gidebilir, geriye de gidebilir. Ama bu zamana kadar geriye giden bir şey de görmedim.” Dedi.

Şimdiki nesil bir şey beğenmiyor!

Bolu Pazarında, yapmış olduğumuz yayın çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Şükür edilmesinin bilinmediğini söyleyen vatandaşlar. Soğan ve ıspanak yememiz gerekiyor dediler.

Günümüz gençlerine değinen bir vatandaş, “Zamanında geçirdiğimiz günleri ben bilirim. Benim çoluğum çocuğum bile beğenmiyor hiçbir şeyi, biz zamanında tahtanın üzerinde yatan insanlarız.” Diyerek şimdiki nesle atıfta bulundu.
Bolu Pazarında yapmış olduğumuz yayın, çok konuşulacak röportajlara sahne oldu. Diğer vatandaşların bu konu hakkında neler düşündüğünü merakla bekliyoruz.

# VAR

15 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Güncel

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