Türkiye’nin altın kızı Sıla Karakuş bakın ne söyledi: Olimpiyat hazırlık kampının perde arkası!
Türkiye Trampolin Jimnastik Milli Takımı'nın yıldızı Sıla Karakuş, Bolu'daki yoğun kamp ve Bakü'deki Dünya Kupası hedefiyle olimpiyat rüyasını muhabirimiz Cenker Göktaş’a anlattı. Profesyonel bir sporcu olarak beslenme, eğitim ve antrenman sırlarıyla gençlere ilham verdi.
Türkiye Trampolin Jimnastik Milli Takımı, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda olimpiyat kotası kazanma amacıyla Bolu'da kritik bir kampa girdi. Bu önemli organizasyon, sporcular için Tokyo Olimpiyatları'na giden yolda belirleyici bir dönemeç olacak.
Gündem TV mikrofonları Karakuş’ta
Takımın öne çıkan isimlerinden ve bu branşın Türkiye'deki öncü sporcularından biri olan Sıla Karakuş, muhabirimiz Cenker Göktaş ile yaptığı özel röportajda, 2009 yılında başladığı jimnastik kariyerinden bu yana ulaştığı başarıları, takımın hedeflerini ve kişisel hazırlık sürecini detaylı bir şekilde anlattı.
15 Yıllık birikim ve başarı yolculuğu
Karakuş, spor hayatına 2009 yılında adım attığından bu yana geçen 15 yıllık süreçte, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış bir isim. Türkiye'de Trampolin Jimnastiğinin tanınmasında önemli bir role sahip olan Karakuş, bu yıl milli takımdaki dokuzuncu yılını kutluyor.
Bolu’da yoğun kamp programı
Bornova Belediye Spor Kulübü'nde başladığı kariyerine aynı kulüpte devam eden başarılı sporcu, Bolu'da gerçekleştirilen yoğun kamp programı ve Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Sporcu, Dünya Kupalarının olimpiyat kotası kazanma şansı verdiğini ve önlerinde sadece iki Dünya Kupası fırsatı kaldığını belirtti. Bu nedenle kampın ve hazırlıkların önemine dikkat çekti.
Bolu’nun kamp imkanları
Bolu, Karakuş ve takım arkadaşları için ideal bir kamp yeri olmuş. Karakuş, küçüklüğünden bu yana sık sık Bolu'ya gelmiş ve şehrin sporcular için sunduğu rahatlık ve imkanlardan dolayı burayı çok sevdiğini belirtti. Kampın yoğun geçtiğini, salonun konaklama yerlerine yakınlığı ve elverişli imkanlar sayesinde antrenmanlara odaklanabildiklerini vurguladı.
Profesyonel bir sporcunun hayatı
Karakuş, profesyonel bir sporcu olarak beslenme ve diyet konusunda diyetisyenlerden destek aldığını, aynı zamanda bu alana olan ilgisi nedeniyle üniversitede beslenme ve diyetetik bölümünü tercih ettiğini anlattı. Sporculara yönelik kontenjanlardan faydalanarak eğitimine devam ettiğini ve bakanlığın bu konuda sporculara önemli destekler sağladığını belirtti.
Genç sporculara tavsiyeler
Karakuş, genç sporculara ve çocuklara yönelik tavsiyelerde bulundu. Profesyonel sporculuk hayatının zorluklarına dikkat çeken Karakuş, karşılaşılacak zorluklara rağmen pes etmemenin önemini vurguladı ve hayallerine inanarak devam edenlerin başarılı olacağına inandığını ifade etti.
19 Şub 2024 - 19:00 - Spor
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.