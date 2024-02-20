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Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Bolu Pazarında geçen haftaki fiyatlar, bu hafta da artmaya devam etti. Tezgâhtan tezgâha değişen fiyatlar vatandaş arasında tepkiye yol açıyor. Bolu’da sebze fiyatları ne kadar? Bolu’da meyve fiyatları ne kadar? Bolu pazarında tartışma, hayat pahalılığı… Hepsi haberimizde…

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?
Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?
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Bolu pazarının zam şampiyonu

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Bolu pazarında her hafta yapmış olduğumuz canlı yayınımıza bu hafta da devam ettik. Geçen haftaki pazara göre bu hafta ürünlerde artış olduğu gözlenirken bu durum vatandaşın da dikkatinden kaçmamıştı. Pazar’da, vatandaş arasında hayat pahalılığı var mı? Yok mu? Tartışması yaşandı. Tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Bolu Pazarında, bu hafta zam şampiyonunun kıvırcık olduğu görüldü.

Kıvırcık geçen haftayı arattı

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Geçtiğimiz hafta 20 TL fiyatıyla vatandaştan oldukça rağbet gören kıvırcık, bu hafta 35 TL olunca tepkilerin odağı oldu. Esnaf, Antalya’da yaşanan sel felaketinin fiyatlara etki ettiğini söylese de bu denli artış huzursuzluk yarattı.

“Hamsi Düzce’de 70 TL, Bolu’da 150 TL nasıl olur?”

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Balık fiyatlarında bir aydır süren yükseliş Bolu pazarındaki vatandaşın tepkisiyle kalmayıp, çevre illerdeki balık esnafının da dikkatini çekmişti. Düzce’de 50 TL ilâ 70 TL civarında satılan hamsinin  Bolu’da 150 TL ye satılmasının yanlış olduğunu söyleyen Düzce esnafı, Bolulu esnafın da canını sıktı.

Balık tezgâhlarından cevap gecikmedi! “Onlar dondurulmuş balık satıyorlar”

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Düzce’nin balıkçı esnafının iddialarına “Kim kardeşim onlar? Gelsinler buraya göstereyim onlara nasıl balık sattığımı! En iyi balık Bolu’da satılır. Onlar dondurulmuş balık satıyorlar” şeklinde cevap veren Bolu balıkçıları tepkilerini böyle dile getirdi.

Hayat pahalılığı yok dedi! Ortalık karıştı

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Pazardaki fiyatların sorulduğu bir vatandaşın ‘hayat pahalılığı yok’ demesi ise başka vatandaşı çileden çıkardı. Tepkisini “Nasıl pahalılık yok? Sizler yüzünden bu haldeyiz zaten” diyerek dile getiren vatandaş, Pazar halkının da desteğini aldı.

Bu hafta Bolu Pazarında fiyatlar nasıldı?

Bolu Pazarında zam tartışması! Bu fiyatlar ne olacak?

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 80 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 150 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 45 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 35 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Bolu Pazarı her hafta kendinden merak uyandırıyor!

Bolu pazarında halkın ve esnafın nabzını tutan ekibimiz, artan fiyatlar karşısında çıkan tansiyonun kaydını tuttu. Her hafta Bolu pazarından canlı yayın yapmaya devam edecek olan ekibimiz pazar fiyatlarını ve vatandaş görüşlerini sizlere an be an aktaracak.

# VAR, Çevre, deniz

20 Şub 2024 - 15:00 - Güncel

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