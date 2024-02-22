Dershanelerin eğitimdeki yeri nedir? Öğrenci dershaneye gitmeli mi?

Bolu’nun eski dershanecilerinden, eğitimci Doğan Çakmak Bolu’da eğitim sorunlarına değindi, çözüm önerilerinden bahsetti. Dershanelerin eğitimdeki yeri ve önemine değinen Çakmak, dershanede eğitimci olarak görev yaptığı 1985-2011 yılları arası ile günümüz eğitim stratejilerini karşılaştırdı.

İyi insan nasıl olunur?

Doğan Çakmak ilk ve orta öğretimden itibaren öğrencilere iyi bir insan olmanın özelliklerinin öğretilmesi gerektiğine vurgu yaparak eğitimde temel ilkenin bu olduğuna işaret etti. Çakmak, 1917’de konan müfredatın içeriğinde kök değerler denen gelenek, görenek, örf ve ananelere uyma, saygı ve sevgi, hoşgörü gibi iyi insan olmanın özelliklerinin çocuklara aşılandığını belirtti. Çakmak, “Böylece mutlu birey ve mutlu toplum oluşacaktır” dedi.

Kök değerler şimdi öğretilmiyor

Devlet okullarında 12 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra dershanelerde eğitim hayatına devam eden Doğan çakmak, 40 yıl süren görev hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı. Kök değerlerin şimdi çocuklara verilmediğinden bahseden Çakmak, “Bu eğitimin ilkokulda verilmeye başlanması gerekiyor. Eğer bu temelde yetiştirirsek çocuklarımız daha bilinçli, daha kuvvetli, bilinçli olur ve derslerinden de zevk alır hale gelir” dedi.

Dershanelerin önemi

Bolu’da eğitim ve öğretimin geçmiş dönem ile günümüzü karşılaştıran Çakmak, dershanelerin önemini ise şöyle ifade etti:

Eğitimde dershane farkı

“Dershaneler de aynen devlet okulları gibi plan var program var, öğretmenleri var. Candan anında öğrencinin sorunlarını çözen, dostça davranan, onların üniversiteyi kazanması için tam bir motivasyonla çalışan öğretmenleri var. Yani onu tamamlayacak, tepeye çıkaracaksın, hedefe götürecek böyle bir öğretmenlik gücü olduğunu gördüler. Eğitimin çok yoğunluğunu gördüler ve öğrenci sayısı bu sefer dershanelerde patladı ve biz o zamandan itibaren çok büyük öğrenci kabulüne başladık”

Öğrenci özel ders almalı mı?

Dershanelerde velilerin öğrencilerle de iletişimin öğrenciye olumlu olarak geri dönüşüm yaptığını belirten Çakmak, Dershanelerde öğretmenlere ulaşmanın daha kolay olduğunu da söyledi. Çakmak

Normal eğitimin yeterli olmadığını ve özel dersin katkısının öğrenci üzerinde olumlu sonuçlar bırakacağının altını çizdi. Öğrencinin özel dersle beraber derslere olan ilgi, anlama ve becerisinin de geliştiğini söyleyen Çakmak, öğrencinin bu şekilde öz güveninin de gelişeceğine vurgu yaptı.