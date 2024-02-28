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Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, en büyük vaadini vererek yeniden seçilmesi halinde Aşağısoku’daki 270 dönümlük çöp depolama sahasını 2025’te UEFA standartlarında Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük spor kompleksi haline getireceklerini söyledi.

Başkan Tanju Özcan’dan dev proje
Başkan Tanju Özcan’dan dev proje
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Özcan’ın büyük vaadi

Bolu Merkez’e bağlı Aşağısoku’da uzun yıllardır çöp depolama sahası olarak kullanılan 270 dönümlük alan 2025’te Bolu’nun 22 kilometre uzağına taşınarak yerine Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük spor kompleksi haline getirilecek.

Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

Özcan müjdeyi verdi

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan’ın müjde vererek duyurduğu vaadine göre Özcan yeniden seçildiği takdirde 2025’te Aşağısoku’daki 270 dönümlük çöp depolama sahasını Bolu’nun 22 km uzağına taşıyarak yerine spor kompleksi yapacak.

Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

Türkiye’nin en büyük spor kompleksi

Tanju Özcan, 270 dönümlük alanın taşındıktan sonra hızlı bir şekilde katı atıkların bertaraf edildiği lot denilen alanların kapatılarak düzlendikten sonra buraya Tükiye'nin en büyük, Avrupa'nın da üçüncü büyük spor kompleksi haline getirileceğini söyledi.
Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

UEFA standartlarında

Buraya 270 dönümlük alan üzerine 6 adet UEFA standartlarına uygun süper lig takımlarının Avrupa takımlarının kullanabileceği antrenman sahalarının yapılacağını belirten Özcan, “Yine gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanabileceği UEFA standardında olmayan 4 adet futbol sahamız burada olacak. 4 adet voleybol, 4 adet basketbol sahası ve 4 adet tenis kortu ile de bu alandaki faaliyetler artırılacak. Bu spor kompleksinin 400 araçlık otoparkı olacak” dedi.Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

Büfe ve kafeteryalar da olacak

Spor kompleksinde ayrıca bir adet idare binası, antrenman sahalarına hizmet veren yeterli sayıda soyunma odaları, 5 adet büfe, 2 adet kafeterya da olacak.Başkan Tanju Özcan’dan dev proje

# Tanju Özcan, CHP, belediye, Türkiye

28 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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