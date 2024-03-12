Vatandaş canlı yayında Belediye Başkanını seçti! Sonuçlar nasıl?

Her hafta mahallelerde yaptığımız seçim anketlerine geçtiğimiz hafta Bolu Kalıcı Konutlar Pazar yerinde devam ettik. Canlı yayında anbean paylaştığımız yayının kazanını 30 oyla belirlendi. En yakın rakipleri ise 2’şer oyla seçim anketini tamamladı. Anketi kim kazandı?

“Kendi alanında çalışsın! Benim oyum Tanju Özcan’a”

Kalıcı Konutlar Pazar yerindeki canlı yayın sırasında bir vatandaş, “Muhammed Emin Demirkol komşum ama kendi alanında çalışması daha iyi olur. Tanju Beyin çalışmalarını doğru buluyorum o yüzden oyumu Tanju Özcan’a vereceğim” dedi.

“Bolu’ya hiçbir şey yapmadı! Oyum İlhan Durak’a”

MHP’ye oyunu vereceğini söyleyen bir vatandaş, “İlhan Durak’ı destekliyorum çünkü mevcut başkan Tanju Özcan, eski belediye başkanının projelerini yaptı sadece, başka bir şey yaptığını düşünmüyorum” Dedi.

“Dürüst ve efendi başka nedene gerek yok!”

AKP’ye oy vereceğini söyleyen vatandaş, “Muhammed Emin Demirkol’u, dürüst ve efendi buluyorum. İktidar desteği ile projelerini de yapacaktır. Benim oyum kendisine olacak” dedi.

İşte canlı yayında anketi kim kazandı?

Canlı yayında yaptığımız anketi ilk 30 oya ulaşan ( CHP) Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Özcan kazandı. En yakın rakipleri ise (AKP) Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Muhammed Emin Demirkol 2 oy ve (MHP) Milliyetçi Harekat Partisi adayı İlhan Durak 2 oyla seçim anketini tamamladı.

Seçimler yaklaşıyor! Anketlere devam edeceğiz

Seçimlere 20 gün kalmışken, Bolu Gündem Gazetesi olarak bizde canlı yayın anketlerimize devam edeceğiz. Seçim anketleri ile ilgili akıllarda soru işareti kalmaması için yayınımızı Bolu Gündem Facebook hesabı; https://www.facebook.com/ajansbolu/videos/717414763862780/?vh=e&mibextid=WC7FNe linkinden ulaşabilirsiniz.