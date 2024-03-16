Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu'ya modern bir stat yapılacağını duyurdu. Yeni stat ve spor yatırımlarıyla Bolu, gençlerin ve profesyonel sporcuların gelişimi için ideal bir merkez olacak. Bolu, spor turizminde de önemli bir destinasyon haline gelecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Bolu ziyareti, sporseverlere heyecan verici haberlerle doluydu. Kapsamlı bir program çerçevesinde kente gelen Bakan Bak, Bolu'nun spor altyapısına yapılacak önemli yatırımları açıkladı. Bu yatırımlar arasında en dikkat çekeni, Bolu Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılacak yeni ve modern bir stat olacak. Bakan Bak, bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların başlatılacağını duyurdu.
Spor Şehri Bolu'ya dev yatırımlar
Bolu, gençlik ve spor alanında önemli bir dönüşüme uğrayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kentte gerçekleştirdiği ziyaretler ve toplantılar sırasında, Bolu'nun spor şehri olması yolunda atılacak adımları anlattı. Yeni stat projesi dışında, Yaşamkent Gençlik Merkezi, bin kişilik spor salonu, sağlık mahallesinde yeni gençlik merkezi ve spor sahaları, Mudurnu ilçesine ek salon yapımı gibi projeleri kapsayan geniş çaplı yatırımlar Bolu'yu bekliyor.
Bolu'ya yeni stat müjdesi
Bakan Bak'ın açıklamalarına göre, Bolu Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesi, kentteki spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik kritik bir adım. Yeni stat, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan modern standartlarda olacak. Proje, Bolu'nun ve Boluspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Bakan, projenin çok kısa bir sürede ihaleye çıkacağını ve çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti.
Bolu'nun spor geleceği parlıyor
Bolu'nun spor altyapısına yapılan bu yatırımlar, sadece yerel sporculara değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesine de katkı sağlayacak. Karaçayır mahallesindeki yeni salonlar, Aladağ'da kurulacak gençlik merkezi ve Kartalkaya'daki kayak öğrenme projeleri ile Bolu, spor turizmi açısından da önemli bir merkez haline gelecek.
Boluspor ve genç sporculara destek
Bakan Bak'ın Bolu ziyareti ve açıklamaları, özellikle Boluspor gibi köklü spor kulüplerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik umutları artırdı. Yeni stat ve diğer spor tesisleri, Boluspor'un yanı sıra genç sporcuların da yetişmesine ve gelişmesine önemli katkılar sunacak. Bakan'ın penaltı atışı yaptığı Boluspor Kulübü ziyareti, bu desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.
REALTY WORLD'DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
KASAPLAR'DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN KİRALIK DAİRE
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World'ten
Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
BOLU'nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World'ten.
Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI
AKTAŞ MAH.'DE BATI & KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...0(374) 222 14 14
GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1
BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın'da Modern Ofis
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır. İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Yılmaz Bektas - YAPMAYIN BU STADI GELECEK SEÇİMDE SİZE MALZEME KALMAZ. BİZ HANGİ MÜJDELERLE KANDIRILACAGIZ. ÜZÜLÜRÜZ BAK.
Bolulu - Liman yaparsanız o veririm.
Vatandas. - Her seçim arefesinde Bolu"ya gelip giden bakanların müjdeli sözler verip de seçimi kaybettiklerinde sözlerinde durmadıklarına tanık olduk.Hatta mürekkebi bile kurumayan genel seçimlerde (kamu atamalarında) mülakatı kaldıracağız deyip de seçimi kazandıktan sonra kaldırmadıklarını gördük.Bolu uyandı.Allah Onları bildikleri gibi yapsın. Amin
Başarılar - La bırakın büyük laflar etmeyi.İnsanlar zeytin alamıyor.Ekonomiyi düzeltin.Ama hayır.Siz bozdunuz,bozanlar düzeltecek.Bizim saf,temiz insanımızda inanacak...Yalan..Yalan..Vallahi size inanıyorlar..Durmak yok yolmaya devam....
Bolulu - Hepsi boş yalan 5 yıl öncede bakanlar geldi hangisini yaptılar Bolu'ya devasa şehir hastanesi hizmete girecekti ne oldu
Koroglu - 1 Nisan da kimse yok.karga peynir işi
Fth - Seçimi diyelim ki CHP kazandı, stadı yine yapacakmısınız ?
Vatandaş - TANJU ÖZCAN KAZANACAK. BOLU TANJU ÖZCAN DIYECEK. İNSANLARI KALDIRAMAZSINIZ.
Deyalla - Seçimden sonrada bekleriz bakan abi.:)))
Kara - İsrfatan başka bişey değil
Bolulu - millet ekonomik zorda bazıları da zevzeklik peşinde ulan 2000 seyirciyi zor topluyorsunuz stad peşindesiniz, Bolusporu da siyasete alet ediyorsunuz ya daha ne diyeyim...
Yasin - Bolu'nun ihtiyacı olmayan ve bu kadar maliyetli bir şeye destek olmak için ya çıkarcı hain olmak lazım ya da saf.
Cemal Pınarbaşı - Gayri ciddi .
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.