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Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu'ya modern bir stat yapılacağını duyurdu. Yeni stat ve spor yatırımlarıyla Bolu, gençlerin ve profesyonel sporcuların gelişimi için ideal bir merkez olacak. Bolu, spor turizminde de önemli bir destinasyon haline gelecek.

Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!
Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Bolu ziyareti, sporseverlere heyecan verici haberlerle doluydu. Kapsamlı bir program çerçevesinde kente gelen Bakan Bak, Bolu'nun spor altyapısına yapılacak önemli yatırımları açıkladı. Bu yatırımlar arasında en dikkat çekeni, Bolu Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılacak yeni ve modern bir stat olacak. Bakan Bak, bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

Spor Şehri Bolu'ya dev yatırımlar

Bolu, gençlik ve spor alanında önemli bir dönüşüme uğrayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kentte gerçekleştirdiği ziyaretler ve toplantılar sırasında, Bolu'nun spor şehri olması yolunda atılacak adımları anlattı. Yeni stat projesi dışında, Yaşamkent Gençlik Merkezi, bin kişilik spor salonu, sağlık mahallesinde yeni gençlik merkezi ve spor sahaları, Mudurnu ilçesine ek salon yapımı gibi projeleri kapsayan geniş çaplı yatırımlar Bolu'yu bekliyor.
Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

Bolu'ya yeni stat müjdesi

Bakan Bak'ın açıklamalarına göre, Bolu Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesi, kentteki spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik kritik bir adım. Yeni stat, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan modern standartlarda olacak. Proje, Bolu'nun ve Boluspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Bakan, projenin çok kısa bir sürede ihaleye çıkacağını ve çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti.

Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

Bolu'nun spor geleceği parlıyor

Bolu'nun spor altyapısına yapılan bu yatırımlar, sadece yerel sporculara değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesine de katkı sağlayacak. Karaçayır mahallesindeki yeni salonlar, Aladağ'da kurulacak gençlik merkezi ve Kartalkaya'daki kayak öğrenme projeleri ile Bolu, spor turizmi açısından da önemli bir merkez haline gelecek.

Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

Boluspor ve genç sporculara destek

Bakan Bak'ın Bolu ziyareti ve açıklamaları, özellikle Boluspor gibi köklü spor kulüplerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik umutları artırdı. Yeni stat ve diğer spor tesisleri, Boluspor'un yanı sıra genç sporcuların da yetişmesine ve gelişmesine önemli katkılar sunacak. Bakan'ın penaltı atışı yaptığı Boluspor Kulübü ziyareti, bu desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Bolu'nun yeni stat hayali gerçek oluyor: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan müjdeli haber!

# Sağlık

16 Mar 2024 - 19:01 Bolu- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
13

Yılmaz Bektas - YAPMAYIN BU STADI GELECEK SEÇİMDE SİZE MALZEME KALMAZ. BİZ HANGİ MÜJDELERLE KANDIRILACAGIZ. ÜZÜLÜRÜZ BAK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 11:31
11

Vatandas. - Her seçim arefesinde Bolu"ya gelip giden bakanların müjdeli sözler verip de seçimi kaybettiklerinde sözlerinde durmadıklarına tanık olduk.Hatta mürekkebi bile kurumayan genel seçimlerde (kamu atamalarında) mülakatı kaldıracağız deyip de seçimi kazandıktan sonra kaldırmadıklarını gördük.Bolu uyandı.Allah Onları bildikleri gibi yapsın. Amin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mart 10:19
10

Başarılar - La bırakın büyük laflar etmeyi.İnsanlar zeytin alamıyor.Ekonomiyi düzeltin.Ama hayır.Siz bozdunuz,bozanlar düzeltecek.Bizim saf,temiz insanımızda inanacak...Yalan..Yalan..Vallahi size inanıyorlar..Durmak yok yolmaya devam....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 09:54
09

Bolulu - Hepsi boş yalan 5 yıl öncede bakanlar geldi hangisini yaptılar Bolu'ya devasa şehir hastanesi hizmete girecekti ne oldu

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mart 09:22
07

Fth - Seçimi diyelim ki CHP kazandı, stadı yine yapacakmısınız ?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mart 08:59
06

Vatandaş - TANJU ÖZCAN KAZANACAK. BOLU TANJU ÖZCAN DIYECEK. İNSANLARI KALDIRAMAZSINIZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 08:08
03

Bolulu - millet ekonomik zorda bazıları da zevzeklik peşinde ulan 2000 seyirciyi zor topluyorsunuz stad peşindesiniz, Bolusporu da siyasete alet ediyorsunuz ya daha ne diyeyim...

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Mart 00:28
02

Yasin - Bolu'nun ihtiyacı olmayan ve bu kadar maliyetli bir şeye destek olmak için ya çıkarcı hain olmak lazım ya da saf.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 16 Mart 22:00
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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