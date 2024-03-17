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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı

Ümraniye'de açılan Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi ile Türkiye, spor altyapısını güçlendiriyor. Bakan Osman Aşkın Bak'ın vurgusuyla, tatil yok, hizmet var. Bolu'ya yeni stadyum geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı
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Ümraniye, Türkiye'nin spor altyapısına kattığı en yeni mücevherlerden birine ev sahipliği yaparak, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nin görkemli açılışına tanıklık etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bu önemli etkinlik, Türkiye'nin spor alanındaki büyüme ve gelişimine ışık tutuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı

“Bolu’ya güzel bir stadyum yapıyoruz”

Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, hükümetin tatil yapmak yerine, Türkiye genelinde spor altyapısını güçlendirmeye odaklandığının altını çizdi. “Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz. Biz eser üretiriz ve eserler yaparız. Tüm tesisler ortada, saha var stadyum var havuzlar var. Hizmet bizde, eser bizde. Türkiye’nin dört bir yanında bunları yapıyoruz. Bolu’ya güzel bir stadyum yapıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı

Spor, toplumun geleceği için hayati

Sporun toplumsal birleştirici gücüne dikkat çeken Bakan Bak, spor yapan çocukların topluma uyumlu ve sağlıklı bireyler olarak yetiştiğini, bu nedenle spor tesislerinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bir işlev gördüğünü vurguladı. Açılışı yapılan tesiste futbol, voleybol, basketbol ve fitness dallarında eğitimler verilerek, yılda 4 bin sporcunun yetişmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu Stadyum Projesini İstanbul’da da açıkladı

Türkiye'de spor devrimi

Son 22 yılda Türkiye'de spor alanında yaşanan devrimi hatırlatan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı'nın destekleriyle ülke genelinde stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları gibi binlerce spor tesisi inşa edildiğini ve bu eserlerin Türkiye'nin her köşesinde sporun gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede sporun gücü

Bakan Osman Aşkın Bak, sporun, özellikle gençler arasında bağımlılıkla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirterek, anne ve babalara çocuklarını spor tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu. Bu tesislerin, kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirme misyonuna hizmet ettiğini vurguladı.

# belediye, Türkiye, VAR, eğitim

17 Mar 2024 - 12:35 Bolu- Spor

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