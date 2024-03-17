Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir’den Boluspor maçı sonrası açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbol severler, Bodrum FK'nın evinde Boluspor ile karşı karşıya geldiği heyecan dolu bir maça şahit oldu. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte, her iki takım da kritik bir puanın sahibi oldu.

İsmet Taşdemir'den maç sonu değerlendirmesi

Bodrum FK'nın tecrübeli Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son dört haftadır galibiyet yüzü göremediklerini belirten Taşdemir, takımın en kısa sürede galibiyet serisine geri döneceğine olan inancını vurguladı. "Önemli bir karşılaşmaydı" diyen Taşdemir, her iki takım için de bu maçın önemini ve maçın genelinde üstün olduklarını ifade etti.

Takımın galibiyetini etkileyen unsurlar

Taşdemir, seyircisiz oynanan maçların atmosfer eksikliğinden dolayı genellikle daha az heyecanlı geçtiğini, ancak takımının oyunun büyük bir kısmında üstün olduğunu ve topun en çok kendilerinde kaldığı bir maç sergilediklerini belirtti. Teknik direktör, son paslar ve final vuruşlarındaki beceriksizliğin, takımının galibiyete ulaşmasını engellediğini söyledi.

“Her hafta üzerine koyarak devam edeceğiz”

Oyuncuların kazanma arzusuna dikkat çeken Taşdemir, takım olarak her hafta üzerine koyarak devam edeceklerinin altını çizdi. Kalan 7 maçta maksimum puanı hedeflediklerini ve geçen sezon yaşadıkları zor dönemi tekrarlamak istemediklerini belirtti.

Ligin son dönemecinde nefesler tutuluyor

Bodrum FK ve Boluspor arasındaki bu kritik mücadele, Trendyol 1. Lig'de kalan haftaların ne kadar çetin geçeceğinin bir göstergesi oldu. Her iki takım da ligdeki konumlarını iyileştirmek ve playoff yarışında avantaj elde etmek için mücadele ediyor. Bu maçla birlikte alınan birer puan, her iki takım için de kalan maçlarda daha fazla mücadele etme motivasyonu sağlayacak.