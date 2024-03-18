Bolu Pazarı bu hafta yine el yaktı, Pazarın şampiyonu 120 lira fiyatı ile kıl biber oldu

11 ayın sultanı Ramazan'da halk pazarlarında alışveriş hareketliliği hakimdi. Bolu pazarında satışa sunulan ürünlerden sebzelerde en ucuzu kilosu 15 TL’den satılan pırasa olurken, en pahalı sebze ise geçen haftaya göre 30 TL daha ucuzlayan ve şu anda kilosu 100 TL olan kıl biber oldu. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişti.

Sebzelerin ortalama fiyatı

Soğan kilo 15 TL, patates kilo 17,5 TL, karnabahar tane 10 TL, ıspanak baş 20 TL, domates kilo 35 TL, salatalık 35 TL, patlıcan kilo 50 TL, dolmalık kabak kilo 25 TL, çarliston biber kilo 50 TL, kapya biber kilo 70 TL, kıl biber kilo 100 TL, pazı bağ 10 TL, havuç kilo 20 TL, Lahana tane 30 TL, brokoli tane 25 TL, marul bağ 30 TL, roka bağ 10 TL, Semizotu bağ 25, taze soğan bağ 25 TL, maydanoz bağ 20TL, dolmalık biber kilo 60 TL, Brüksel lahana kilo 50 TL ve pırasa kilo 25 TL.

Meyvelerin ortalama fiyatı

Satışa sunulan meyvelerde ise ortalama fiyatlar portakal kilo 35 TL, mandalina kilo 40 TL, muz kilo 50 TL, çilek kilo 70 TL, ayva, nar, armut 50 TL ve elma 25 TL’den satışa sunuluyor. Ejder meyvesi tane 100 lira, Kivi kilo 80 lira ve Avokado tane 35 lira dan satışa sunuluyor. Karadut, Karpuz gibi mevsimi olmayan meyveler ise el yakıyor.

Balık fiyatları ortalama ne kadar?

Hamsi 100 TL, İstavrit 80 TL, çiftlik levrek ve çupra kilosu 250 TL, deniz levrek ve çupra kilosu 350 TL’den satışa sunuluyor.