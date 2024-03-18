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Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları

Seçimlere 19 gün kalmışken Bolu Gündem Gazetesi olarak canlı seçim anketlerine devam ediyoruz. Bolu Pazar yerinde yaptığımız ankette ilk 49 oya ulaşan aday rakiplerine büyük fark atarak canlı anketi kazandı. Sonuçlar nasıl? Detaylar haberimizde;

Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları
Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları
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Bolu Gündem Gazetesi olarak her hafta Bolu’nun farklı mahallelerinde yaptığımız seçim anketine bu hafta Bolu Pazarı’nda devam ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) adayı Tanju Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) adayı İlhan Durak, Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) adayı Muhammed Emin Demirkol, arasında geçen canlı seçim anketini ilk 49 oya ulaşan isim kazandı. Peki, rakiplerine fark atarak kazanan aday kim?

Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları

Sığınmacılar oy sorusuna sessiz kaldı!

Bolulu vatandaşlar, 3 adayında özellikle mülteci sorununa ne çözüm getireceği merak ederken, canlı yayın sırasında Afgan bir kadın, kime oy vereceksiniz sorusuna, “ben Afgan’ım, Türkçe bilmiyorum” dedi. Muhabirimizin Oy kullanma hakkınız var mı? Sorusuna, “evet kullanacağım” diye karşılık verdi.

“Bolunun çocuğu Tanju Özcan! Oyumuz kendisine”

Pazar yerinde canlı yayın anketimizde bir vatandaş, “Tanju, Bolunun çocuğu. Yaptığı hizmetleri görüyoruz. İnşallah yine seçilir” diyerek Tanju Özcan’a desteğini ifade etti.

Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları

“Hem dürüst, hem de efendi! Oyumuz AK Partiye’ye”

Muhammed Emin Demirkol’a desteğini canlı ankette söyleyen bir vatandaşımız, “bizim oyumuz, hem dürüst, hem de efendi olan Muhammed hocayadır. Bu seçimde AK Parti kazanır” dedi.

“MHP’yi destekleriz biz kardeşim!”

Canlı anket sırasında bir vatandaş, “biz MHP’yi destekleriz. Tam da karar veremedim aslında, ama oyum İlhan Durak’a olacak.” Şeklinde konuştu.

Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları

Canlı yayın anketinin kazanını kim?

Canlı yayında ilk 49 oya ulaşan ve rakiplerine büyük fark atan isim, CHP adayı Tanju Özcan oldu. en yakın rakibi AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 8 oyla takip ederken, MHP adayı İlhan Durak 1 oyla canlı anketi tamamladı.

Anketler aralıksız devam edecek!

Seçimlere 19 gün kala Bolu Gündem Gazetesi olarak seçmenin nabzını tutmaya en doğru şekilde devam edeceğiz. Akıllarında soru işareti kalan vatandaşlar için Bolu Gündem Facebook hesabında canlı yayın linkimiz; https://www.facebook.com/share/v/Y6H9YwHbVrh8wP3E/?mibextid=WC7FNe

 

 

# VAR, AK Parti

18 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
13

Hi̇lmi̇ - Ben bir Türk olarak Tanju Bey'i destekliyorum. Türk düşmanları, Anadolu'dan Türk Millet'ni silmek isteyen yabanacı maşalara oyum yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:56
12

Halk - tamamen algı bir anket. Tanju önce watshap hattındaki başvuruları sonuçlandırsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:10
11

Bolulu - Cok acik ve net boluda tanju alir ,eger sonuc farkli cikarsa suphelenirim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 10:44
09

Vatansever - Ben memleketimde sığınmacı istemiyorum,bu tavır ve düşüncesinden dolayı,iktidar partisine karşılık,dimdik ayakta durduğu mücadele ettiği için tabikide memleketimin öz evladı tanju bey.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Mart 10:25
07

Abc - Sığınmacı politikasından dolayı kesinlikle ve kesinlikle Tanju Özcan.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Mart 08:42
05

Yalancı Gündem Gazetes - Bolu gündem algı operasyonu yapma gerçek ortada

Nokta Araştırma Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Bolu Belediye Başkanlığı için yapılan tercihlerde AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol, %30.1 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Onu, %27.3 oy oranıyla Tanju Özcan takip ederken, üçüncü sırada %20 oy oranıyla İlhan Durak bulunuyor.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 19 Mart 00:16
04

Bolu Beyi Kıbrıscıklı - Videoyu kesip kesip koyuyorsunuz algı operasyonu devam akp her ankette önde dürüst olamıyorsunuz

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Mart 23:41
03

Cevher - Genel merkez inin önüne koltuk atanlara ne deniyordu ben unutttum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 23:08
02

Bolulu - Alaattin başkan sağolsun. Boluyu bolu yapan insan. Belediyenin aylık bu kadar geliri varsa kendisinin 15 yılda yaptığı hizmetlerdir.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 18 Mart 22:26
10

Gercek Bolulu - @Bolulu 02 nolu yoruma cevabı: Size ve alaattine hakkim haram olsun ,alaattin doneminde surekli sanayide amaortisor degistirmekten ocagima 8ncir agaci dikmisti ,halen cikmis alaattin diyorsunuz ,patlayan borularin boluya maliyeti malyarlarca liraydi ve çöp oldu ,siz ve sizin gibi dusunenlere hakkim haram olsun ahirette sizden hakkimi arayacagim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 10:43
01

Basri - Bolu olarak şanslıyız ki şerefli bir başkanımız var, Tanju Bey ile devam.

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 18 Mart 20:31
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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