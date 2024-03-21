Süper Mario oldu Süper İlhan…

Bolu Seçimlerinde "Süper İlhan" rüzgarı

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak Süper Mario oyununun videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Seçimlere kısa bir süre kala, "Süper İlhan" olarak hazırlanan video, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Süper Mario'dan İlham alan kampanya

MHP'nin sosyal medya ekibi, çocukluktan yetişkinliğe herkesin tanıdığı ve sevdiği Süper Mario oyunundan ilham alarak İlhan Durak'ı merkeze alan bir video hazırladı. Video, Durak'ın seçim rakiplerini ve olumsuz algıları bir bir aşarak Bolu Belediyesi'ne ulaşmasını konu alıyor.

Viral Video: "Süper İlhan" Bolu'yu fethediyor

"Süper İlhan" adı verilen bu özel video, İlhan Durak rakipleri CHP Adayı Tanju Özcan, AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol, İYİ Parti Adayı Mansur Şen ve anketlerde Özcan’ın yükselişe geçtiğini belirten anketçi Hakan Bayrakçı’nın üzerine basarak puan topluyor ve "Vakti GeldiBolu" sloganıyla Bolu Belediyesi'ne giriş yaptığı anları gösteriyor. Video, izleyicilere hem nostalji yaşatıyor hem de güçlü bir mesaj veriyor.

Seçim öncesi sosyal medya stratejisi

31 Mart seçimleri öncesinde MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve ekibi, sosyal medyada aktif bir kampanya yürütüyor. Paylaşılan videolar, Durak'ın Bolu gündeminde sıkça yer almasını sağlıyor ve seçmenlerle etkileşimi artırıyor.

Algılara ve rakiplere meydan okuyan bir yaklaşım

"Süper İlhan" videosu, sadece eğlenceli bir içerik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda İlhan Durak'ın seçim sürecindeki rakiplere ve olumsuz algılara karşı duruşunu da simgeliyor. Video, seçmenlere Durak'ın kararlılığını ve Bolu için vizyonunu aktarıyor.