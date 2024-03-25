Allah bu acıyı kimseye vermesin! Askerin evine ateş düştü!

İzmir'in Foça ilçesinde, görevi başında intihar ettiği iddia edilen 28 yaşındaki Astsubay Muhammed Taşkesen'in trajik ölümü, ailesini derinden sarsarken, ordudaki görevine iki yıl önce geri dönen genç askerin hikayesi yürekleri dağladı.

Görevi başında intihar etti

İzmir'in huzurlu ilçesi Foça, 28 yaşındaki Astsubay Muhammed Taşkesen'in görevi başında yaşamına son vermesiyle sarsıldı. Genç astsubayın ani veda haberi, ailesi başta olmak üzere tüm yakın çevresini derin bir üzüntüye boğdu.

Geri dönüş ve acı son

Muhammed Taşkesen, iki yıl önce yaşanan bir süreç sonrası ihraç edildiği ordudaki görevine geri alınmıştı. Ancak bu dönüş, genç astsubay için umut vadeden bir başlangıçtan çok, trajik bir sonun habercisi oldu.

Aileye acı haber

Bolu Komando Tugayı ve sağlık ekipleri, Taşkesen'in Gölyüzü Mahallesi Kır Sokak Kocaali Apartmanı adresindeki ailesine acı haberi iletirken, yas ve hüzün hakim oldu. Aile, aldıkları haberle sarsıldı ve genç astsubayın ölümüne inanmakta güçlük çekti. Astsubayın acılı annesi ayakta durmakta güçlük çekerken éBeni eve götürmeyin, beni oğluma götürün” diye ağladı.

Bir not ve bin soru

Muhammed Taşkesen'in geride bıraktığı intihar notu, yaşadığı içsel çatışmaları ve duygusal yoğunluğu gözler önüne serdi. Bu not, genç astsubayın neden böyle bir yol seçtiğine dair soruları beraberinde getirdi.

Demirkol içeriye alınmadı

Astsubay ölüm haberini alan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ise aileye başsağlığı dilemek için ziyaret etmek istedi. Ancak kapıda duran asker Demirkol’u içeriye alamayacağını belirtti.

Genç astsubayın intiharı aileyi yasa boğdu. Bu acı olay, toplumsal dayanışma ve psikolojik destek konularında farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.