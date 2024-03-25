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Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

Taşın Gediği adlı haber programında canlı yayın konuğu olan Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, Hüseyin Aykan, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’a konuştu. Özcan, sosyal konut projesinin neden gerçekleşmediğini ve arsanın satış sebebini detaylarıyla açıkladı. İşte o kararın perde arkası.

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..
Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..
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Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan Cuma akşamları canlı yayınlanan Taşın Gediği adlı haber programda gazeteciler Hüseyin Aykan, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’a konuştu. Gazetecilerin ve canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Tanju Özcan, sosyal konut projesinin iptal edilmesinin arkasında yatan nedenleri açıkladı.

Tanju Özcan sosyal konut projesinin perde arkasını açıkladı

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dar gelirli vatandaşlar için planlanan ancak gerçekleştirilemeyen sosyal konut projesi hakkında merak edilen soruları cevapladı. Özcan, projenin neden iptal edildiğini ve arsanın satış sürecine dair detayları paylaştı.

İl Bank fonları neden gönderilmedi?

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

Özcan, projenin iptal edilmesinin ana sebeplerinden birinin İl Bank tarafından belediyeye gönderilmesi gereken emeklilik fonlarının ulaşmaması olduğunu belirtti. Bu durum, belediyenin mali planlamasında önemli bir açık oluşmasına neden oldu.

Maliyetler ve ihale sorunları

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

sosyal konut projesiyle ilgili ihale sürecinde yaşanan aksaklıklara da değinen Özcan, ihaleyi kazanan firmanın FETÖ ile iltisaklı bir ortağı olduğunun ortaya çıkması ve Gaziantep'te bir belediye tarafından ihale yasaklısı ilan edilmesi nedeniyle projenin başlamadığını açıkladı. Ayrıca, artan maliyetlerin projeyi dar gelirli vatandaşlar için ulaşılmaz hale getirdiğini ifade etti.

EYT ve deprem etkisi

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

EYT düzenlemesi sonrası İl Bank'ın belediyelere tek seferde ödeme yapacağını duyurmasının ardından, Bolu Belediyesi'nin emekli olacak personelinin kıdem tazminatlarını hesaplayıp, banka hesap numaralarını gönderdiğini belirten Özcan, 6 Şubat depremi sonrası İl Bank'ın ödemeleri yapamayacağını bildirdiğini aktardı.

Arsadan elde edilen gelir ve emekçilerin durumu

Özcan, emekli personelin mağdur olmaması için alınan arsayı 158 milyon liraya satarak, kıdem tazminatlarını ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu satışla birlikte, belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirebildiğini ve emekçilerin haklarını koruyabildiğini vurguladı.

Bolu Belediyesi'nin kazanımları

Sosyal konut neden satıldı? İşte gerçekler!..

Son olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin bu süreçte karşılaştığı zorluklara rağmen, şehre değer katacak pek çok arazi kazandırdıklarını belirtti. Özcan, yaşanan tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde halka açıklandığını ve her zaman vatandaşların menfaatini gözeterek hareket ettiklerini ifade etti.

# Bolu Belediyesi, belediye, gelir

25 Mar 2024 - 16:00 - Siyaset

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