İmamoğlu'ndan Karacasu CHP Adayı Velioğlu'na tam destek

İmamoğlu'ndan Karacasu'ya destek mesajı

Bolu'nun Karacasu beldesindeki yerel seçim atmosferi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir video ile destek mesajı yayınlamasıyla daha da hareketlendi. İmamoğlu, CHP'nin Karacasu adayı Ekrem Velioğlu'na başarılar dileyerek, seçim sürecine büyük bir ivme kazandırdı.

Bolu'dan yankılanan destek

"Taşın Gediği" adlı programda, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan'ın gazeteci Hüseyin Aykan'a yaptığı açıklama sonrası, İmamoğlu'nun desteği Karacasu'da büyük bir heyecan yarattı. İmamoğlu'nun video mesajı, bölgede olumlu tepkilerle karşılandı.

İstanbul'un gücü Karacasu'da

İmamoğlu, video mesajında, İstanbul'un gücü ve deneyimini Karacasu'ya taşıyacaklarını belirtti. Bu destek, Karacasu'nun geleceği adına yeni projelerin ve yatırımların kapısını aralayabilir. İmamoğlu'nun bu sözleri, yerel seçimlerin önemini bir kez daha vurguladı.

Birlikte çalışma arzusu

İBB Başkanı, video mesajında Ekrem Velioğlu ile 1 Nisan'dan sonra beraber çalışmayı arzuladığını ifade etti. Bu birliktelik, Karacasu için umut verici bir geleceğin işareti olarak kabul ediliyor.

Tanju Özcan ve Ekrem Velioğlu'na güçlü destek

İmamoğlu'nun mesajı, Tanju Özcan'ın da Karacasu'daki çalışmalarına güç katıyor. İstanbul'un deneyimi ve desteğiyle, Karacasu'nun gelişimi için atılacak adımlar, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Karacasu'nun yeni yüzü

İmamoğlu'nun desteği ve Ekrem Velioğlu'nun adaylığı, Karacasu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu gelişmeler, beldenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak. Karacasu halkı, seçimlere büyük bir umut ve beklenti içinde yaklaşıyor.