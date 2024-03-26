İmamoğlu'ndan Karacasu CHP Adayı Velioğlu'na tam destek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Karacasu CHP adayı Ekrem Velioğlu'na destek videosu yayınladı. İmamoğlu, İstanbul'un deneyimini Karacasu'ya taşıyacaklarını ve 1 Nisan'dan sonra birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti
İmamoğlu'ndan Karacasu'ya destek mesajı
Bolu'nun Karacasu beldesindeki yerel seçim atmosferi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir video ile destek mesajı yayınlamasıyla daha da hareketlendi. İmamoğlu, CHP'nin Karacasu adayı Ekrem Velioğlu'na başarılar dileyerek, seçim sürecine büyük bir ivme kazandırdı.
Bolu'dan yankılanan destek
"Taşın Gediği" adlı programda, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan'ın gazeteci Hüseyin Aykan'a yaptığı açıklama sonrası, İmamoğlu'nun desteği Karacasu'da büyük bir heyecan yarattı. İmamoğlu'nun video mesajı, bölgede olumlu tepkilerle karşılandı.
İstanbul'un gücü Karacasu'da
İmamoğlu, video mesajında, İstanbul'un gücü ve deneyimini Karacasu'ya taşıyacaklarını belirtti. Bu destek, Karacasu'nun geleceği adına yeni projelerin ve yatırımların kapısını aralayabilir. İmamoğlu'nun bu sözleri, yerel seçimlerin önemini bir kez daha vurguladı.
Birlikte çalışma arzusu
İBB Başkanı, video mesajında Ekrem Velioğlu ile 1 Nisan'dan sonra beraber çalışmayı arzuladığını ifade etti. Bu birliktelik, Karacasu için umut verici bir geleceğin işareti olarak kabul ediliyor.
Tanju Özcan ve Ekrem Velioğlu'na güçlü destek
İmamoğlu'nun mesajı, Tanju Özcan'ın da Karacasu'daki çalışmalarına güç katıyor. İstanbul'un deneyimi ve desteğiyle, Karacasu'nun gelişimi için atılacak adımlar, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Karacasu'nun yeni yüzü
İmamoğlu'nun desteği ve Ekrem Velioğlu'nun adaylığı, Karacasu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu gelişmeler, beldenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak. Karacasu halkı, seçimlere büyük bir umut ve beklenti içinde yaklaşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - İmamoğlu un destek vermesi önemli değil halkın desteği önemli İmamoğlu un olduğu yerde biz oy vermeyiz
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.