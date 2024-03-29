Karataş ve NBL Madencilik Şirketleri, Kıbrıscık’ı adeta talan ediyor

Yeryüzü cenneti Kızık köyü

Kıbrıscık ilçe merkezine 30 km mesafede olan Kızık Köyünde faaliyet gösteren 2 maden şirketinin çevreye verdiği zarar köylüyü endişelendirecek boyutlara ulaştı. NBL Madencilik Şirketi Eskişehir’de bulunan kendi fabrikasına killi toprak nakliyesi yaparken, Karataş Madencilik şirketi ise aldığı maden arama ruhsatıyla bölgeyi talan etmeye başladı. Köy etrafında birçok alan tahrip edildi.

Karadoğan olayın takipçisi

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kıbrısçık il genel meclis üyesi Alaattin Karadoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıscık’ta yaşanan bu çevre katliamına kimse dur demiyor. Burada Bolu’nun cennet köşelerinden birisi ne arandığı belli olmayan maden şirketleri tarafından talan ediliyor. Bu katliama birisi dur demeli” dedi.

Her gün tonlarca toprak nakli yapılıyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsatla bölgede killi toprak ocakları açan ve işleten NBL Madencilik her gün 450 ton killi toprak nakli gerçekleştiriyor. Günde ortalama bir futbol sahası kadar alanda killi toprak çalışması yapan ve bu toprağı Eskişehir’e taşıyan firma köyün etrafında taşlık alanlar oluşmasına, bitki faunasının bozulmasına ve ekosistemin zarar görmesine neden oluyor.

Karataş Madencilik ne arıyor?

Bölgede faaliyet gösterilen başka bir madencilik şirketi ise Karadaş Madencilik. Şirket Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı ruhsat ile köy etrafında sürekli sondajlar yaparak 4. gurup tabir edilen madenler arıyor. Köy etrafında bir yıldır maden arama çalışması yürüten şirketin ne madeni aradığı ise tam anlamıyla anlaşılmış değil.

4. grup maden ne demek?

Maden Kanununun da madenler toplam altı grup olarak belirlenmiş durumda. Kızık köyünde maden araması yapan şirket 4. Grup madenlerin aramasını yapmak üzere ruhsat aldığı için Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten gibi değerli madenlerin aramasını yapıyor. Şirket muhtemelen Altın, Gümüş, Platin ve Bakır gibi değerli madenlerin aramasını yapıyor.

ÇED raporları olumlu deyip devam ediyorlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her iki maden şirketinin yarattığı çevre tahribatı göz ardı edilerek faaliyetlerinin devam etmesine olanak sağlayan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu olarak veriliyor. İlimizin yeryüzü cenneti konumundaki köylerinden bir tanesi olan Kıbrıscık’ın Kızık köyünde yaşanan çevre katliamını yerinde görüntüleyen İl Genel Meclisi Üyesi Karadoğan konuya ilişkin bir video paylaştı.