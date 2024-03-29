Karataş ve NBL Madencilik Şirketleri, Kıbrıscık’ı adeta talan ediyor
İlimizin en küçük ilçesi Kıbrıscık’ın en küçük köylerinden birisi olan Kızık Köyünde yaşanan çevre katliamına dikkat çeken İl Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Karadoğan, “yeryüzü cenneti olan Kızık köyümüzün doğasını iki maden şirketi adeta katlediyor” dedi.
Yeryüzü cenneti Kızık köyü
Kıbrıscık ilçe merkezine 30 km mesafede olan Kızık Köyünde faaliyet gösteren 2 maden şirketinin çevreye verdiği zarar köylüyü endişelendirecek boyutlara ulaştı. NBL Madencilik Şirketi Eskişehir’de bulunan kendi fabrikasına killi toprak nakliyesi yaparken, Karataş Madencilik şirketi ise aldığı maden arama ruhsatıyla bölgeyi talan etmeye başladı. Köy etrafında birçok alan tahrip edildi.
Karadoğan olayın takipçisi
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kıbrısçık il genel meclis üyesi Alaattin Karadoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıscık’ta yaşanan bu çevre katliamına kimse dur demiyor. Burada Bolu’nun cennet köşelerinden birisi ne arandığı belli olmayan maden şirketleri tarafından talan ediliyor. Bu katliama birisi dur demeli” dedi.
Her gün tonlarca toprak nakli yapılıyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsatla bölgede killi toprak ocakları açan ve işleten NBL Madencilik her gün 450 ton killi toprak nakli gerçekleştiriyor. Günde ortalama bir futbol sahası kadar alanda killi toprak çalışması yapan ve bu toprağı Eskişehir’e taşıyan firma köyün etrafında taşlık alanlar oluşmasına, bitki faunasının bozulmasına ve ekosistemin zarar görmesine neden oluyor.
Karataş Madencilik ne arıyor?
Bölgede faaliyet gösterilen başka bir madencilik şirketi ise Karadaş Madencilik. Şirket Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı ruhsat ile köy etrafında sürekli sondajlar yaparak 4. gurup tabir edilen madenler arıyor. Köy etrafında bir yıldır maden arama çalışması yürüten şirketin ne madeni aradığı ise tam anlamıyla anlaşılmış değil.
4. grup maden ne demek?
Maden Kanununun da madenler toplam altı grup olarak belirlenmiş durumda. Kızık köyünde maden araması yapan şirket 4. Grup madenlerin aramasını yapmak üzere ruhsat aldığı için Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten gibi değerli madenlerin aramasını yapıyor. Şirket muhtemelen Altın, Gümüş, Platin ve Bakır gibi değerli madenlerin aramasını yapıyor.
ÇED raporları olumlu deyip devam ediyorlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her iki maden şirketinin yarattığı çevre tahribatı göz ardı edilerek faaliyetlerinin devam etmesine olanak sağlayan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu olarak veriliyor. İlimizin yeryüzü cenneti konumundaki köylerinden bir tanesi olan Kıbrıscık’ın Kızık köyünde yaşanan çevre katliamını yerinde görüntüleyen İl Genel Meclisi Üyesi Karadoğan konuya ilişkin bir video paylaştı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Karatoprak - Altın, maden sevdasına toprakları delik deşik ettiler. İçtiğimiz, sulamada, hayvancılıkta kullandığımız yeraltı sularını kirlettiler. HES, JES, RES projeleri ile dereleri kurutup ormanları yağmaladılar. Sıkışınca dış güçler diyorlar. Düşmana direnirsin ama o senin sofrana yiyicilerle çöktüyse işin çok zor. Yiyene, yedirene hayır diyelim. Birlikte üretip birlikte paylaşalım! Kardeşçe, eşitçe.
Deyalla - Yaparsa akp yapar.
Bolulu14 - Dedeleri sırf kızıklı veya başka bir yerli diye en güzel orman arazilerine yerleşiyorsunuz sonra babanızın malı gibi üzerine konuyorsunuz.Oralar zaten devletin siz kiracısınız siz o arazilere yerleşiyorsunuz benim günahım ne yaylam yoksa yaylalar zamanında hayvancılık için kullanılması gerekli olan yerlerdir. Kaçınız hayvancılık yapıyorsunuz. Haftasonları mangal muhabbetine kullanılıyor başka hiçbir faydası yok
Aladağ - Dayı, bu kızık Seben kızık değil Kıbrıscık Kızık. Kızık köyünün adının nereden geldiğini öğren de öyle konuş. Koskoca kızık boyundan geliyor adamlar
Cesur - Aziz vatanın bütün el değmemiş topraklarını para için rant için talan edelim daha çok kazanalım Meralarına çökelim yaylaklarını betonlaşrıralım tarım arazilerini her gün biraz daha küçültelim ormanlarını keselim havasını akan sularını kirletelim kısacası gelecek nesillere hiç bir güzel miras bırakmayalım toplum olarak herkes suçlu
Bolulu - Şiir gibi konuştu kuş uçmaz kervan geçmez Bi yer arasınlar altın iyidir
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.