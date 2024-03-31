CHP meclis üyesi adayından, Milletvekiline çaylı saldırı!

Seçimi kazanmanın mutluluğu, arbedeye dönüştü!

CHP Bolu il binası önünde, çok sayıda vatandaş ve CHP’li yetkililer seçim sonuçlarını kazanmanın mutluluğunu dev ekrandan takip edip yaşarken, bir anda ortalık savaş alanına döndü. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in en önden sonuçları takip ettiği sırada, CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz elinde içtiği çay dolu bardağı, Türker Ateş’e, ağır küfürler ederek fırlattı.

Şimdiye kadar neredeydiniz?

CHP Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz, “utanmadan geçmiş en önden izliyorsunuz. Bu zamana kadar ortalıkta hiç yoktunuz!” diyerek elindeki çay dolu bardağı Milletvekili Türker Ateşe fırlattı. Alanda bulunan diğer yetkililer araya girmeye çalışsa da, Hüseyin Yıkılmaz ateş püskürdü.

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ortalığı sakinleştirdi!

Eline mikrofonu alan CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “kimsenin taşkınlık çıkarıp, zaferimizi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Herkes sakinliğini korusun.” Diyerek ortalığı yatıştırdı.



CHP Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz’ın, CHP Bolu milletvekili Türker Ateş'e yaptığı bu saldırının sonuçlarını ne olacak? Teşkilatta nasıl yankı bulacak merak konusu oldu.