Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı”

Trendyol 1. Lig'in heyecanlı mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Ümraniyespor'u tek golle geçerek, kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off hattına girme başarısı gösterdi.

Yalçın Koşukavak'tan maç sonu açıklamaları

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Koşukavak, "Maç öncesi üzerimizde büyük bir baskı vardı. Kazanamamanın getirdiği bir stresle sahaya çıktık. Rakibimiz Ümraniyespor da düşme hattına yakın olduğu için mücadele seviyesi oldukça yüksekti," dedi.

Boluspor'un taktik değişiklikleri

Koşukavak, Ümraniyespor'un beşli savunma taktiği karşısında, Boluspor olarak formasyon değişikliğine gittiklerini belirtti. "İlk yarıda üç-dört net pozisyonumuz oldu ancak rakip kaleci başarılı bir performans sergiledi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta bir ara kontrolü kaybettik," şeklinde konuştu.

“Oyunu kontrol edemedik”

Oyunun kontrolden çıktığını belirten Yalçın Koşukavak, “Oyun çok böyle gidip gelmeye başladı. Bir ara kontrolden çıktı, oyunu kontrol edemedik. Çok geçiş gücümü yemeye başladık son bölümde tabii ofansif oyuncu anlamında bütün ofansif oyuncular sahanın içindeydi. Orta saha var ama üçüncü bölgede ufak oyuncu ve eksiğimiz var. Sadece Tunahan vardı. Onu kaleye yakın kullanabiliyorduk. O da sağ olsun oyuna girdi, skoru değiştirdi.” Dedi.

Ligin son haftalarına doğru Boluspor

Koşukavak, "Ligin bitmesine dört hafta kala Gençlerbirliği'nin kaybetmesiyle birlikte play-off potasına girdik. Zor şartlarda buraya geldik ve burada kalmak daha zor," dedi. Boluspor'un kalan maçlardaki performansı, play-off yolunda kritik öneme sahip olacak.

Boluspor'un yolculuğu devam ediyor

Boluspor, kalan dört haftada da aynı kararlılıkla sahaya çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Koşukavak ve ekibi, play-off hattında yer almanın verdiği moral ve motivasyonla, sezonun kalan kısmında başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.