Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı”
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek play-off hattına girdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in heyecanlı mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Ümraniyespor'u tek golle geçerek, kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off hattına girme başarısı gösterdi.
Yalçın Koşukavak'tan maç sonu açıklamaları
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Koşukavak, "Maç öncesi üzerimizde büyük bir baskı vardı. Kazanamamanın getirdiği bir stresle sahaya çıktık. Rakibimiz Ümraniyespor da düşme hattına yakın olduğu için mücadele seviyesi oldukça yüksekti," dedi.
Boluspor'un taktik değişiklikleri
Koşukavak, Ümraniyespor'un beşli savunma taktiği karşısında, Boluspor olarak formasyon değişikliğine gittiklerini belirtti. "İlk yarıda üç-dört net pozisyonumuz oldu ancak rakip kaleci başarılı bir performans sergiledi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta bir ara kontrolü kaybettik," şeklinde konuştu.
“Oyunu kontrol edemedik”
Oyunun kontrolden çıktığını belirten Yalçın Koşukavak, “Oyun çok böyle gidip gelmeye başladı. Bir ara kontrolden çıktı, oyunu kontrol edemedik. Çok geçiş gücümü yemeye başladık son bölümde tabii ofansif oyuncu anlamında bütün ofansif oyuncular sahanın içindeydi. Orta saha var ama üçüncü bölgede ufak oyuncu ve eksiğimiz var. Sadece Tunahan vardı. Onu kaleye yakın kullanabiliyorduk. O da sağ olsun oyuna girdi, skoru değiştirdi.” Dedi.
Ligin son haftalarına doğru Boluspor
Koşukavak, "Ligin bitmesine dört hafta kala Gençlerbirliği'nin kaybetmesiyle birlikte play-off potasına girdik. Zor şartlarda buraya geldik ve burada kalmak daha zor," dedi. Boluspor'un kalan maçlardaki performansı, play-off yolunda kritik öneme sahip olacak.
Boluspor'un yolculuğu devam ediyor
Boluspor, kalan dört haftada da aynı kararlılıkla sahaya çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Koşukavak ve ekibi, play-off hattında yer almanın verdiği moral ve motivasyonla, sezonun kalan kısmında başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.
REALTY WORLD'DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
KASAPLAR'DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN KİRALIK DAİRE
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World'ten
Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
BOLU'nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World'ten.
Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI
AKTAŞ MAH.'DE BATI & KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...0(374) 222 14 14
GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1
BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın'da Modern Ofis
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır. İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.