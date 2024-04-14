Ümraniyespor teknik direktörü Hüsamettin Balcı'dan Boluspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelenin sonucunda Boluspor, rakibini 1-0’lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı, maçın hakem kararlarına ve takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüsamettin balcı: "Mağlubiyeti Hak Etmedik"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının gösterdiği performanstan ötürü memnun olduğunu belirtti. Balcı, “Mağlubiyeti hak etmediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunun başından sonuna kadar ne yaptığını bilen, çok iyi mücadele eden bir takım vardı sahada” dedi. Teknik direktör, hakem kararlarının maçın sonucuna etkisini sorgularken, "Bir oyuncunun illa yere düşmesi mi gerekiyor penaltı verilmesi için?" şeklinde eleştirilerini dile getirdi.

Hakemin kararları tartışma yarattı

Balcı, hakemin kararlarına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Maçın kritik anlarında verilmeyen penaltı kararlarına dikkat çeken Balcı, “Bir dakika sonra rakibe aynı pozisyonda faul veriliyor. Bu, çifte standardı gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ümraniyespor’un çalıştırıcısı, takımının sahadaki üstünlüğünü ve iyi mücadelesini vurgulayarak, adil bir maç yönetimi talebinde bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi

Ümraniyespor için bu mağlubiyet, ligdeki sıralamaları açısından önemli bir etki yarattı. Balcı, oyuncularını soyunma odasında performansları için tebrik etti ve ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar elde etmeye odaklanacaklarını belirtti. Öte yandan, Boluspor için bu galibiyet, ligdeki konumlarını güçlendirme adına önemli bir adım oldu.