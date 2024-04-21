Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Boluspor Savaş Başkan ve arkadaşlarının gücüyle…”

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 47'ye çıkardı ve yükselme play-off hattı için iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında yapılan basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının performansından ve elde edilen 1 puandan memnun olduğunu belirtti. Koşukavak, "Eyüpspor karşısında iyi bir savunma duruşu sergiledik ve önemli geçiş hücumları yakaladık" dedi.

Zorluğa rağmen iyimserlik

Koşukavak, zorlu sezon başlangıçlarına rağmen, Boluspor'un gösterdiği direnç ve toparlanma kabiliyetini övdü. Devre arasında yapılan kadro değişikliklerine değinen Koşukavak, "12 oyuncu gönderip, 7 oyuncu aldık. Herkesin düşme potasında olacağını düşündüğü Boluspor, bugün 47 puanda ve ikili averajla avantajlı konumda" ifadelerini kullandı. Teknik direktör, kalan maçlarda da maksimum performans göstererek Boluspor'u play-off'a taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

Bolulular'a çağrı

Koşukavak, Bolulular'dan gelen desteklerin önemine değinerek, kalan iki iç saha maçında tribünleri doldurmalarını istedi. "Bu kadar emek veren bu takım sizin, desteklerinizi bekliyoruz" diyerek Bolu halkını maçlara davet etti.

Boluspor'un gelecek planları ve hedefleri

Boluspor'un play-off hattında yer alması için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan Koşukavak, "İnşallah içerideki Altay maçını kazanıp sonraki iki maçta ne gerekiyorsa onu yapıp Boluspor’u play-off’a bırakırız" şeklinde konuştu. Takımın ve şehrin bu başarıyı uzun süredir beklediğini ve bu hedefe ulaşmanın şehir için büyük anlam ifade edeceğini sözlerine ekledi.