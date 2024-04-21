Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş: “Boluspor, tek kelimeyle özetlenirse…”

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen takımının Boluspor ile golsüz berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Trendyol 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında iki takım, taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşattı, ancak gol sesi çıkmadı. Yavaş, maçın başından sonuna dek iki takımın da galibiyeti hak etmediğini ve beraberliğin hakkaniyetli bir sonuç olduğunu belirtti.

Oyunu yönlendiren bizdik

Kerem Yavaş, takımın karşılaşmaya iyi hazırlandığını ve Boluspor, tek kelimeyle özetlenirse Boluspor'un dengeli bir takım olduğunu ifade etti. Maç boyunca oyunu yönlendiren taraf olduklarını ancak gol yollarında önceki maçlara nazaran daha az etkili olduklarını dile getirdi. Yavaş, takımının ciddi gol pozisyonlarına giremediğini, ancak aynı şekilde rakibe de ciddi pozisyon vermediklerini ekledi.

Kadro yönetimi ve sakatlıklar

Yavaş, geçen hafta yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle farklı bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Özellikle Metehan Baltacı ve Samu Saiz’in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıklarını, bu durumun kadroda önemli değişikliklere yol açtığını belirtti. Ayrıca, Fredy'nin yorgunluğu ve Afrika Kupası'nda oynama gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kadro seçimleri yaptıklarını ifade etti.

Gelecek maçlar ve yük dağılımı

Kerem Yavaş, takım içindeki yük dağılımının eşit olması gerektiğini, bu nedenle farklı oyunculara şans vermek zorunda kaldıklarını vurguladı. Tüm oyuncularının değerli olduğunu ve sezon boyunca geniş bir kadro kullanımının önemine değindi. Boluspor’a ise kalan haftalar için başarılar diledi.