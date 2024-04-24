Aman hocam BAİBÜ’ye damganızı vurmayın!
Karabük Üniversitesine yabancı öğrenci sağlayan Prof. Dr. İbrahim Kürtül´ün, BAİBÜ ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla BAİBÜ ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kürtül´ü kıyasıya eleştiren Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın iddialarının doğru olduğu ortaya çıktı. İddiaların odağındaki isim Prof. Kürtül´ün üniversitemize yabancı öğrenci getirmeye çalıştığı anlaşıldı.
Karabük Üniversitesi skandalı
Geçtiğimiz ay başımda ulusal basına yansıyan Karabük Üniversitesindeki yabancı öğrenci skandalının baş kahramanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül’ün, “Karabük'te çalışıyor olduğum birkaç arkadaşımın da Bolu'da göreve başlaması gündemde… Biz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı önderliğinde Bolu'da uluslararası öğrenci bağlamında Bolu'ya bir imza atmayı düşünüyoruz” dediği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Rektör Mustafa Alişarlı’da işin içinde
Bazı öğretim üyeleri ve akademisyenlerle zoo programı üzerinden dijital toplantı yapan İbrahim Kürtül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) hakkında yabancı öğrenciler için ne kadar elverişli bir ortam olduğunu ballandıra ballandıra anlattığı görüntülerin sonunda ‘Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı önderliğinde, Bolu’ya imza atmayı düşünüyoruz’ cümlesini kurması tepkilere neden oldu.
BAİBÜ’de skandala gebe…
Öğretim üyeleri ve akademisyenlerle zoo programı üzerinden dijital toplantı yapan İbrahim Kürtül yaptığı sunumda, “Şimdi uluslararası öğrenciler için ben öğrenci olmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. BAİBÜ 1992 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 60 civarında lisans programı olan, yaklaşık 50 civarında ön lisans programı olan, yaklaşık 80'e yakın yüksek lisans ve 40'a yakın doktora programı olan ve öğrenci sayısı, bunun altını çiziyorum, çok da yüksek olmayan, 30 bin civarında bir öğrencisi olan bir üniversite. İstanbul ve Ankara'nın ortasında iklimi Karadeniz iklimine yakın. Türkiye'de muhtemelen yeşilin en yoğun olarak bulunduğu. Yüzde altmış beş yetmiş civarında yeşil alanın bulunduğu bir küçük şirin kadim bir geçmişi olan üniversite. Çok fazla program var. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin dikkat ettiği en önemli çıpalarından birisi de şudur, öğretim üyesinin başına düşen öğrenci sayısı bu konularda bu konuda 20-25'lerdeyiz. Bu çok önemli bir çıpa.
Ama en önemli nokta İstanbul ve Ankara'nın ortasında İstanbul'dan Bolu'ya arabayla iki saatlik otoban, Ankara'dan bir buçuk saatlik otoman ulaşımı olan bir yer. Bu konuda gerçekten coğrafi olarak olumlu bir noktada olan bir üniversite. Ben geleli üç buçuk ay oldu. Gelir gelmez hemen uluslararası öğrenci bağlamında çalışmaya başladık. Uluslararası öğrenciye aç bir üniversite. Bunun altını çiziyorum. Bu konuda ciddi bir altınım yapacağımızı düşünüyorum. Karabük'te çalışıyor olduğum birkaç arkadaşımın da Bolu'da göreve başlaması gündemde biz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı önderliğinde Bolu'da uluslararası öğrenci bağlamında Bolu'ya bir imza atmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İbrahim Kürtül kimdir
1971 doğumlu, Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi mezunu olan Kürtül, Kafkas üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesinde Veterinerlik fakültesinde görev yaptı. 2016’da Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev aldı. Karabük Üniversitesinde rektör danışmanlığı ve temel bilimler bölüm başkanlığı yaptı. 2020 yılında AİBÜ’ye Lisansüstü Eğitim Enstitü başkanı yani üniversitenin tüm yüksek lisans ve doktora programlarının başındaki isim olarak göreve başladı. 2016 yılından bu yana Karabük ve Bolu Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci getiren organizasyonu yürütüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - Türkçe olimpiyat çocuklarını getiren adam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.