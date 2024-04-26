Bolu’da bilardo tutkunlarına müjde! Bu habere çok sevineceksiniz…

Bolu, yeni bir bilardo salonuna ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, Karaçayır Spor Kompleksi'nde yapıldı. Etkinlik, bölgedeki spor ve gençlik faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracak.

Bilardo salonunun önemi ve etkisi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yaptığı açıklamada Bolu'nun spor dallarında iddialı olduğunu ve tesisleşme anlamında iyi bir konuma geldiğini belirtti. Yeni açılan bilardo salonunun da bu gelişmeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kılıç, gençlerin spor tesislerine yönelmesinin ve spora olan ilginin artmasının, sporun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesini sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de bilardo sporunun yükselişi

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde toplam 15 bilardo salonu bulunduğunu belirtti. Bilardonun matematik, fizik, geometri ve psikolojiyi birleştiren, zarafet ve strateji gerektiren bir spor olduğuna dikkat çekerek, Bolu'daki yeni salonun gelecekte uluslararası başarılara ev sahipliği yapacağını söyledi. Ercan, salonun 7'den 70'e her yaştan sporcuya hitap edeceğini ve uluslararası alanda gurur verici başarılara ulaşılacağını ifade etti.

Açılış töreninden kesitler

Açılış töreninde Bolu Valisi Erkan Kılıç, Federasyon Başkanı Ersan Ercan ve yerel bilardo sporcularının katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı. Törene ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Halim Doruk ve Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Ömer Uçar da katıldı.

Bolu'da bilardo sporunun geleceği

Bolu'daki yeni bilardo salonu, 104 lisanslı bilardocu ve 32 hakem ile zaten güçlü bir bilardo topluluğuna sahip olan ilin spor yapısını daha da güçlendirecek. İki bilardo spor kulübünün faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan bu tesis, bölge gençlerinin bu spora olan ilgisini artırarak daha fazla ulusal ve uluslararası başarı hedefliyor.