Parti ve STK’lar toplandı, emekçinin sesini duyurdular!

Emeğin ve emekçinin sesi oldular

Bolu’da nüfusun en yoğun olduğu noktalardan birisi olan İzzet Baysal Caddessinde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısı ile işçinin ve emekçinin sesi olmak için meydanlara çıkan STK’lar ve Partiler sloganlar atarak cadde boyu ilerledi.

Bolu Eğitim-Sen şubesi de oradaydı

1 Mayısı fırsat bilerek seslerini duyurmak isteyen Bolu Eğitim-Sen şubesi, Eğitimin dinselleştirilmesine, piyasalaştırılmasına, ve çocuk işçilere karşı çıktıklarını vurgulayıp 1 Mayıs coşkusuna ortak oldular.

Tüm Emekçiler Sendikası “Artık yeter geçinemiyoruz” dedi!

“Yukarıdakine han hamam, aşağıdakilere din iman” diyerek geçim ve ekonomik sıkıntılarını dile getiren Tüm Emekçiler Sendikası üyeleri 1 Mayısı coşkuyla kutlayan STK’lardan oldu.

Peki 1 Mayıs neden kutlanır? Tarihçesi nedir?

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün '1 Mayıs' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.