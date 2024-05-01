Kadınlara sorduk… Asgari ücretli birisiyle evlenir misiniz? Cevaplar şoke etti!

TUİK verilerine göre Türkiye’de boşanmaların %88’i ekonomik sıkıntılardan meydana geliyor. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak bizlerde, İzzet Baysal Caddesi’ndeki kadınlara şuan asgari ücretli çalışan bir erkekle evlenir misiniz? Sorusunu yönelttik. Genel çoğunluğun “evlenmem!” dediği röportajda, bazı kadınlar ise, “sevdikten sonra problem olmaz!” dedi.

“Yeşilçam filmlerinde kalmış, o günler!”

Asgari ücretle çalışan birisiyle evlenir misin? Sorusuna bir kadın, “şuan şu ülkenin şartlarında kesinlikle evlenmem, eski Türk filmlerinde “iki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş” sözleri maalesef Yeşilçam filmlerinde kalmış. Bu devirde böyle evlilik olmaz” dedi.

“Seversem, belki küçük bir şansı olabilir!”

Genel olarak çoğunluğun evlenmem dediği röportajda bir kadın, “tercihen asgari ücretli birisiyle evlenmem, ama seversem küçük bir şansı olabilir” diye söyledi. Başka bir kadın ise, “evlenmem çünkü asgari ücretle geçinmek çok zor! Ben şuan asgari ücretle çalışıyorum ve geçinemiyorum” diye ekonomik sıkıntılardan dolayı evlilik yapılamayacağını vurguladı.

“Sevgili olurum… Evlilik olmaz!”

Evliliğin asgari ücretle olamayacağını söyleyen bir kadın, “asgari ücret alan bir erkekle evlenmem. Bu devirde o paralara evlenilmez, sadece sevgili olurum. İlerisi olmaz!” dedi.

“Sevdikten sonra para problem değil!”

“Evlenmem” diyen çoğunluğa göre “evlenirim” diyen kadınlar ise, “evlenirim, sevdikten sonra para problem değil. Çalışırım kendi paramı artırırım” dedi. Diğer kadınlar da, “sevgime bağlı, seviyorsam eğer evlenirim.” “evlenirim, neden evlenmeyeyim? Her şey paraya bağlı değil, ilerleyen süreçte düzelebilir.” Diyerek, asıl önemli olan durumun sevgi olduğunu, sevgi olduktan sonra parayı problem etmeyeceklerini dile getirdiler.