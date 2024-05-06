Açık oto pazarında araç satışları şaşırttı! “Bir Tofaş olmuş 220 bin TL”

Bolu’da her hafta sonu Pazar günleri Galericiler sitesinde kurulan, açık oto pazarında, Bolu Gündem Yayın Grubu olarak canlı yayın yaptık. Araç sahiplerinin araçlarını satmak için hazır bulunduğu otomobil pazarında, müşterilerin yok denecek kadar az olması dikkat çekti. Araç fiyatları ise alıcıyı zorladı.

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, Bolu’da Pazar günleri saat 08.00-17.00 saatleri arasında galericiler sitesinde kurulan otomobil pazarında, araç sahipleri 2. El araçlarını satmak için yoğunluk oluşturuyorlar. 2. El araç fiyatlarının da son dönemde hızla düşüş seyretmesiyle beraber araçlarını bir an önce elden çıkarmak isteyen araç sahipleri bu hafta otomobil pazarında gördükleri durum karşısında şoke oldular! Peki, Bolu açık oto pazarında araç fiyatları nasıldı? İşte detaylar…

Vatandaşın kredi alamaması araç satışlarını düşürdü!

Son dönemde 2. El otomobil fiyatlarının da düşmesiyle, vatandaşlar açık oto pazarında yerlerini aldı. Fiyatların normal olduğunu söyleyen araç sahipleri, “sarı ilanlara göre fiyatlarımızı belirliyoruz. Ama görüyorsunuz ki kimse gelmiyor araçları almaya, gelen olsa da numaramızı alıp gidiyorlar. Önceden kredi çekip alabiliyorlardı, şuan bankalar kredi vermiyor. Bu herkesin işini zorlaştırdı” diye söylediler.

“Bir Tofaş olmuş 220 bin TL” vay bu piyasanın haline!



Açık oto pazarında yaptığımız canlı yayın sırasında bir Tofaş marka Şahin aracın 1995 model olmasına rağmen 220 bin TL’lik fiyatıyla izleyenlerin de dikkatini çekti. “bir Tofaş 220 bin TL’mi olur?” tepkileri ardı ardına geldi.



Bolu Açık Oto Pazar’ında Otomobil Fiyatları ise şöyle…

2022 model Fiat Egea 735 bin TL

1999 model Fiat Palio 240 bin TL

2019 model Fiat Fiorino 520 bin TL

2010 model Fiat Linea 515 bin TL

2000 model Audi A4 450 bin TL

2012 model Opel Astra 690 bin TL

2002 model Volkswagen Polo 340 bin TL

2011 model Volkswagen Amarok 785 bin TL

2017 model Dacia Stepway 650 bin TL

2008 model Ford Ranger 475 bin TL

1995 model Tofaş Şahin 220 bin TL

1999 model Tofaş Şahin 190 bin TL

1989 model Tofaş Doğan 140 bin TL

2012 model Renault Fluence 475 bin TL

1999 model Renault Clio 315 bin TL

2014 model Renault Symbol 585 bin TL

1994 model Renault Broadway 190 bin TL

2001 model Toyota Corolla 365 bin TL



Bolu Gündem Yayın Grubu olarak açık oto pazarında bu hafta yapmış olduğumuz yayında fiyatları sizler için derledik. Önümüzdeki haftalarda otomobil piyasasında son durumu sizlere aktarmaya devam edeceğiz.