Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan eğitimde şiddete acil eylem çağrısı

Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, İstanbul'da bir okul müdürünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısında, Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Genel Başkan Yardımcısı İlyas Saraloğlu, Bolu İl Başkanı Bahar Çalışkan ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Bolu İl Temsilcisi Buğra Karaman bir araya geldi.

Türkiye genelinde eğitim çalışanlarının güvenliği tehdit altında

Son dönemlerde eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet vakalarının artması, bu olayları bireysel olmaktan çıkarıp toplumsal bir sorun haline getirdi. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, bu şiddetin sadece eğitim çalışanlarını değil, öğrencileri ve velileri de tehdit ettiğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na acil önlem çağrısında bulundu.

Önerilen yasal değişiklikler ve güvenlik talepleri

Sendika, Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, okullara yeterli sayıda güvenlik görevlisi sağlanması gerektiğini belirterek, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Bu yasal ve somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İki gün sürecek iş bırakma eylemi

Eğitim Gücü Sen, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iki günlük iş bırakma eylemini duyurdu. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarını savunma ve seslerini daha geniş kitlelere duyurma amacı taşıyor.

Toplumsal farkındalık ve savunmasızlık

Sendika, şiddet olaylarının herkesi tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Yarın da sen olabilirsin, öğretmenim" sloganı ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu durumun herhangi bir kişiyi tehdit edebileceğini ve hiç kimsenin bu tür bir tehlike ile karşı karşıya kalmayı hak etmediğini ifade etti.

Devam eden mücadele ve dayanışma çağrısı

Eğitim Gücü Sendikası, eğitim çalışanlarının güvenliği için sürdürdüğü mücadeleye vurgu yaptı. Zorlu bu süreçte, tüm eğitim çalışanlarının yanlarında olmasını isteyerek, dayanışma içinde hareket etme çağrısında bulundu.

Eğitimde şiddetin yeri yok

Sendika, eğitim alanında şiddete yer olmadığını belirterek, eğitim herkesin hakkı olduğunu ve bu alanda güvenli, saygın bir ortamın sağlanması gerektiğini tekrarladı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'nın bu yönde adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.