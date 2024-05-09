Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Bolulular Peygamber bilgisinde kararsız

Bolu'nun hareketli caddelerinden İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen sokak röportajında, vatandaşlara ilk ve son peygamberlerin kim olduğu soruldu. Elde edilen yanıtlar, toplumun dini bilgi düzeyi hakkında şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

İlk peygamber kim? çoğunluk kararsız

Çoğu vatandaş, İslam dinine göre son peygamber olan Hz. Muhammed olduğunu doğru bir şekilde ifade etse de, ilk peygamberin Hz. Adem olduğunu anımsamakta zorlandı. Bu durum, Bolulu vatandaşların din eğitimi alıp almadıkları veya aldıkları eğitimin etkinliği konusunda soru işaretleri yarattı.

Din eğitimi Bolulular üzerinde etkili mi?

Röportaj sonuçlarına göre, İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde alınan dini derslerin, Bolulu vatandaşların bilgi düzeyine yeterince etki etmediği gözlemlendi. Bu durum, toplumun dini meselelere olan ilgi ve hassasiyetini sorgulamamıza neden oluyor.

Toplumun dini ile imtihanı

Elde edilen veriler, Bolu'daki toplumun dini meselelerle olan bağının zayıflığını ve inancın toplumsal yapısı üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, sosyal medya organlarımızda bu ve benzeri konularda farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz.