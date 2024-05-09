- G:

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Bolu'da vatandaşlar ilk ve son peygamber hakkında ne kadar bilgi sahibi? İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan röportajlarda dini bilgi ve algıları mercek altın aldık. Peki vatandaşlar sorulan sorulara doğru yanıt verebildi mi? İşte sonuçlar…

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük
Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolulular Peygamber bilgisinde kararsız

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Bolu'nun hareketli caddelerinden İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen sokak röportajında, vatandaşlara ilk ve son peygamberlerin kim olduğu soruldu. Elde edilen yanıtlar, toplumun dini bilgi düzeyi hakkında şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

İlk peygamber kim? çoğunluk kararsız

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Çoğu vatandaş, İslam dinine göre son peygamber olan Hz. Muhammed olduğunu doğru bir şekilde ifade etse de, ilk peygamberin Hz. Adem olduğunu anımsamakta zorlandı. Bu durum, Bolulu vatandaşların din eğitimi alıp almadıkları veya aldıkları eğitimin etkinliği konusunda soru işaretleri yarattı.

Din eğitimi Bolulular üzerinde etkili mi?

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Röportaj sonuçlarına göre, İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde alınan dini derslerin, Bolulu vatandaşların bilgi düzeyine yeterince etki etmediği gözlemlendi. Bu durum, toplumun dini meselelere olan ilgi ve hassasiyetini sorgulamamıza neden oluyor.

Toplumun dini ile imtihanı

Bolulu vatandaşların dini bilgisini ölçtük

Elde edilen veriler, Bolu'daki toplumun dini meselelerle olan bağının zayıflığını ve inancın toplumsal yapısı üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, sosyal medya organlarımızda bu ve benzeri konularda farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz.

# Atatürk, sosyal medya, İZZET BAYSAL

09 May 2024 - 20:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
TAKİP ET 71 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Açık oto pazarında araç satışları şaşırttı! “Bir Tofaş olmuş 220 bin TL” mask
Açık oto pazarında araç satışları şaşırttı! “Bir Tofaş olmuş 220 bin TL”
Bolu Ziraat Odası’nın yeni Başkanı Çetin Özkoparan oldu mask
Bolu Ziraat Odası’nın yeni Başkanı Çetin Özkoparan oldu
Kadınlara sorduk… Asgari ücretli birisiyle evlenir misiniz? Cevaplar şoke etti! mask
Kadınlara sorduk… Asgari ücretli birisiyle evlenir misiniz? Cevaplar şoke etti!
Parti ve STK’lar toplandı, emekçinin sesini duyurdular! mask
Parti ve STK’lar toplandı, emekçinin sesini duyurdular!
Başkan Özcan'dan maden araması olayına sert tepki! mask
Başkan Özcan'dan maden araması olayına sert tepki!
Bolu’da bilardo tutkunlarına müjde! Bu habere çok sevineceksiniz… mask
Bolu’da bilardo tutkunlarına müjde! Bu habere çok sevineceksiniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL