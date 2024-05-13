Bolusporlu yöneticiler Hilmi Uğurlu ve Hüseyin Güney play-off’u çiftetelli oynayarak kutladılar

Boluspor, kritik karşılaşmada Çorum FK ile Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, oldukça çekişmeli geçti. Boluspor, Jefferson'ın uzatma dakikalarında kaydettiği muazzam gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu gol, takımı play off yarışında bir adım öne taşıdı. Ancak bu sadece bir yarının hikayesiydi. Aynı dakikalarda Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor karşısında 1-0 önde olduğu haberleri gelmekteyken, Tuzlaspor'un beraberlik golü Boluspor'un play off'lara kalmasını garantiledi.

Festival havasında kutlamalar

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bolu Atatürk Stadyumu'nda adeta bir festival havası esmeye başladı. Boluspor yöneticileri Hilmi Uğurlu ve Hüseyin Güney, sahada büyük bir sevinç yaşadı. Hüseyin Güney, kızlarıyla birlikte sahaya indi ve kutlamalara katıldı. Kritik maçın ardından yöneticiler, geleneksel Bolu çiftetellisi ile zaferlerini kutladı. Sahada göbek atarak kutlama yapmaları, seyirciler tarafından büyük alkış topladı.

Birlik mesajları ve geleceğe bakış

Kutlamaların ardından Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Uğurlu, takımın ve şehrin birlik ve beraberlik mesajları verdi. Uğurlu, "Arkadaşlar birlik beraberliğimiz bozulmasın, bu birliktelik devam etsin. Gölcüğü elimizden alıyorlar, sahipsiz bırakıyorlar. Biz birlikte olursak sahipsiz kalmayız. Gölcük Boluspor'un ya sahip çıkacaklar ya da şehri terk etsinler," şeklinde konuştu. Bu sözlerle hem yönetim hem de taraftarlar arasında kenetlenme çağrısında bulundu.