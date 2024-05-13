Bu görüntüler Santiago Bernabéu’da değil Bolu Atatürk Stadyumu’ndan!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. haftasında Boluspor, kendi sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca yüksek tempoda geçen mücadelede, Boluspor evinde 2-1'lik skorla galip gelmeyi başardı. Bu kritik galibiyetle Boluspor, play-off yolunda önemli bir adım attı. Maçın son düdüğü çalmasıyla birlikte, kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik kadro, galibiyetin verdiği mutlulukla birbirine sarıldı.

Jefferson'dan maç sonu show

Karşılaşmanın en çarpıcı anlarından biri, maçın son dakikalarında Jefferson'un attığı kritik gol oldu. Bu gol, Boluspor'un play-off potasına girmesini sağlarken, Jefferson taraftarların yeni gözdesi haline geldi. Maç sonu yapılan röportajda Jefferson, "Takım olarak harika bir iş çıkardık ve bu galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istedik," dedi.

Boluspor taraftarlarıyla buluştu

Maçın bitiş düdüğüyle kırmızı-beyazlı oyuncular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaşmak için tribünlere doğru koştu. Taraftarlarla futbolcular arasında yaşanan bu unutulmaz anlar, Boluspor'un evindeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Jefferson ve takım arkadaşları, tribünlerde taraftarlarla birlikte zaferin coşkusunu yaşadı, hatta Jefferson taraftara özgü üçlü çektirerek kutlamayı taçlandırdı.

Boluspor'un gelecek planları

Boluspor için Çorum FK karşısında alınan bu galibiyet, Boluspor play-off potasına girmesi adına büyük önem taşıyor. Bodrum FK maçı için Yalçın Koşukavak, takımın daha da güçlenerek play-off maçlarına hazır olacağını belirtti. Boluspor'un hedefi, bu sezon sonunda üst sıralarda yer almak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek.