Boluspor tribününde kavga çıktı! O anlar kameralara yansıdı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye şahit oldu. Boluspor, kendi evinde Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenerek play-off yarışındaki iddiasını kuvvetlendirdi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda yaşanan bu kritik karşılaşma, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyordu.

Bolu Atatürk Stadyumu karıştı

Maç boyunca gergin bir atmosfer hakimdi. İlk yarıda her iki takım da gol yollarında etkili olamazken, maçın 35. dakikasında tribünlerde tansiyon aniden yükseldi. Çorum FK Başkanı'nın, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a yönelik sözlü saldırısı gerginliği artırdı.

Başkan Hoca’ya hakaret etti

Çorum FK futbolcularının sahada gösterdiği sert tavır, Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak'ın tepkisini çekti. Bu tepki üzerine Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Koşukavak'a hakaret etti.

Taraftarlar ve polis müdahalesi

Boluspor taraftarları da bu duruma sessiz kalmadı ve stadyumda kargaşa başladı. Polis ekipleri, olayları kontrol altına almak için hızla müdahalede bulundu.

Maçın kritik önemi

Bu galibiyetle Boluspor, play-off potasına girmeyi başarırken, Çorum FK ligi 5. Sırada bitirdi. Her iki takım için de önemli dönemeçler içeren bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig'deki rekabetin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha gösterdi.