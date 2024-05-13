Bolusporlu taraftarlardan Gölcük Tabiat Parkı tepkisi! “Gölcük bizimdir bizim kalacak”

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'ni sarsan önemli bir gelişme yaşandı. Bolu'nun incisi ve önemli gelir kaynaklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, ani bir kararla Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Boluspor için hayati öneme sahip bu gelir kaynağının devri, belediyeye elektronik ortam üzerinden yapılan bir bildirimle iptal edildi. Boluspor Kulübü, parktan yılda yaklaşık 12 milyon TL gelir elde ediyordu, bu karar kulübün finansal durumunu doğrudan etkiledi.

Başkan Özcan'dan sert tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak duruma tepkisini gösterdi. Başkan Özcan, "Bu tahsis aslında Boluspor'a verilmişti ve kulüp, Gölcük'ten ciddi gelir elde ediyordu. Ancak, alınan bu ani kararla Boluspor'un en önemli gelir kaynağı elimizden alındı," dedi.

Boluspor taraftarlarından "Gölcük Bizimdir" tepkisi

Boluspor ile Çorum FK arasında gerçekleşen heyecanlı karşılaşmada, Boluspor taraftarları Gölcük Tabiat Parkı'nın tahsisinin iptal edilmesine büyük tepki gösterdi. "Gölcük bizimdir bizim kalacak" sloganlarıyla tribünlerden seslerini yükselten taraftarlar, bu karara duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirdiler.

Yönetimden çağrı: "Gölcük bizim, sahip çıkmalıyız"

Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Deler, duruma ilişkin, “Gölcüğü elimizden alıyorlar, sahipsiz bırakıyorlar. Eğer biz bir olursak, sahipsiz kalmayız. Ya Gölcük'e sahip çıkacaklar, ya çekip gidecekler,” şeklinde konuştu. Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Deler, hem taraftarları hem de Bolu halkını birlik olmaya ve Gölcük için mücadele etmeye davet ediyor.