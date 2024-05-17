Bolu’da yasaklı ırkları görünce ne yapmak gerekiyor?
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık Amerikan Pitbull Terrier, Doga Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Bully gibi türlerin yasaklı ırklar olduğunu söyleyerek, “Bu türlere sahip olan kişilerin 14.01.2022 tarihine kadar köpeklerini kısırlaştırarak kayıt altına almaları gerekmekteydi. Bu şartları karşılamayan yasaklı ırk köpek sahiplerinin emniyete bildirilmesi gerekmektedir” dedi.
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, Gündem Medya Grubu’na özel açıklamalarda bulundu. Bolu'da ortalama 6.000-7.000 civarında sokak hayvanının yaşadığını belirterek Bunların büyük çoğunluğunu kedilerin oluşturduğunu söyledi. Varlık, sokak köpeklerinin yüzde 80'inin kısır, küpeli ve aşılı olduğunu belirtti.
DSÖ'nün ön gördüğü sokak hayvanları sayısına ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi ya da belge ulaşmadığını kaydeden Varlık, Bolu'da 20 bin sokak hayvanı yaşadığına ilişkin yapılan haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, Bolu'da 6.000 ila 7.000 arasında sokak hayvanı olduğunu ve bunların çoğunluğunu kedilerin oluşturduğunu açıkladı. Varlık, sokak köpeklerinin yüzde 80'inin kısır, küpeli ve aşılı olduğunu belirtti.
Kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları devam ediyor
Varlık, 2019 ile 2023 yılları arasında Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 5.412 köpek ve 3.776 kedi kısırlaştırıldığını ifade ederek, bu süreçte ayrıca 2.166 köpek ve 1.315 kedi daha kısırlaştırılırken, kısırlaştırma şartlarına uymayan pek çok köpeğin rehabilitasyon merkezlerinde iyileştirilerek doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığını söyledi.
Doğal yaşam ve rehabilitasyon merkezi standartları
Bolu Belediyesine bağlı Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Geçici Köpek Barınağının, DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği norm ve kalite standartlarını karşıladığını söyleyen Varlık, “Bu merkezler, Türkiye'deki birçok benzer kuruma göre daha iyi koşullarda hizmet vermektedir” dedi.
Yasaklı Irklar ve yeni yönetmelikler
Varlık, 5199 sayılı kanun gereği, belirli köpek ırklarının yasaklandığını ifade etti. Bu ırklar arasında Amerikan Pitbull Terrier, Doga Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Bully gibi türlerin yer aldığını söyleyen Varlık, “Bu türlere sahip olan kişilerin 14.01.2022 tarihine kadar köpeklerini kısırlaştırarak kayıt altına almaları gerekmekteydi. Bu şartları karşılamayan yasaklı ırk köpek sahiplerinin emniyete bildirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
Toplumsal sorumluluk ve yerel yönetimler
Veteriner İşleri Müdürü Varlık, Bolu Belediyesi olarak sadece belediye sınırları içinde değil, gerektiğinde mücavir alanlar da dahil olmak üzere hayvan sağlığı ve refahı için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Ayrıca diğer yerel yönetimlerin de benzer sorumlulukları üstlenmeleri gerektiğini belirtti.
Figen Varlık'ın 3 kedisi, 1 köpeği var
Figen Varlık, Bolu'da birçok hayvanın bakımını üstlenmiş bir sorumlu olarak hem evinde hem de sokakta aktif olarak hayvanların beslenmesi ve bakımı ile de ilgileniyor. Varlık, kendi evinde üç kedi ve bir köpek ile birlikte yaşamakta ve aracında her zaman hayvan maması bulundurarak, ihtiyaç duyulan her yerde besleme çalışmaları yapıyor.
17 May 2024 - 11:00 - Güncel
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.